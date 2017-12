Olağan İlçe Kongrelerine katılmak üzere Erzurum’a gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kudüs, altın harflerle tarihe geçmiş bir hadisedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ beraberinde Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu ile birlikte havayolu ile Erzurum’a geldi. Akdağ ve beraberindekileri Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz karşıladı.

"Dünya, Trump’ın çabasına rağmen demokratik tavrını gösterdi"

Kongre öncesi Erzurum Valiliğini ziyaret eden ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Akdağ, Kudüs olayının altın harflerle tarihe geçmiş bir hadise olduğunu belirterek, "Gündemimizdeki önemli konu maddelerimizden biri Kudüs. Zamanında gür bir sesle sahip çıkılması bütün dünyanın bu husustaki dikkatini Kudüs’e yoğunlaşmasını sağladı. Güvenlik konseyinde ABD’nin aldığı haksız karar oylandı. Konseyin 15 üyesi var. 15 üyeden 14’ü yapılan işin yanlışlığını gösteren karara evet demesine rağmen ABD veto ettiği için konseyde karar çıkmadı. Dünyanın 5’ten büyük olduğu, bu olaya mahsus olarak dünyanın 1’den büyük olduğunu yine en başta Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla gelişen olayların sonucunda gördük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Her türlü tehdide rağmen, her türlü ülkeleri endişeye sürüklemek için ABD’nin gösterdiği Trump’ın ve Birleşmiş Milletler dahil temsilcilerinin gösterdiği her türlü çabaya rağmen dünya bu hususta demokratik tavrını gösterdi ve genel kurul bu kararın yanlışlığını teyit etti. Bu, dünya demokrasi tarihinde önemli bir hadisedir. Altın harflerle tarihe geçmiş bir hadisedir. Bu meselede Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli olmuştur" dedi.

"Haksızlığa karşı da sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz"

ABD Başkanı Trump’ın tehditkar konuşmalarının kan dondurucu olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, "İnternette videoları var. ABD’nin yetkililerinin nasıl tehditkar konuşmalarının, vücut dillerinin ne şekilde olduğuyla alakalı. Bunları izlemelerini söylüyorum. Gerçekten insan izlediği zaman kanı donuyor. Evet gücünüz var, dolarınız var, silahınız var ama dünya sizin tehditlerinize boyun eğecek bir dünya değil. Bunun gösterilmiş olması bütün mazlum milletler için, bütün gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Elbette ABD ile ya da başka bir ülkeyle hiçbir zaman aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı da sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Milli meselede iktidar-muhalefet olmaz"

Ana muhalefet partisinin özellikle ABD’de yürütülen davayla alakalı tutumunun çok garip olduğunu kaydeden Akdağ, "Milli bir mesele varsa milli duruş gerekir. İktidar-muhalefet olmaz. Kılıçdaroğlu’na şunu örnek göstermiştim: milli meselelerde nasıl davranılacağını dair Devlet Bahçeli’yi MHP’yi örnek almalılar. Bazı parti yöneticileri dediler ki ne demek istiyorsunuz, muhalefet AK Parti’nin mi yanında olacak diye. Ben diyorum konu milli mesele ise orada iktidar-muhalefet olmaz. Bugün Amerika’da bir dava adı altında bir tiyatronun kurulduğu, bu tiyatronun Türk devletini, Türkiye Cumhuriyetini, Türk milletinin sözde mahkum etmeye çalıştığı o kadar açık ki. FETÖ’nün uydurduğu bir takım delillerle, FETÖ’ye yakın oturtulmuş mahkeme ile jüri ile ABD’de bir tiyatro oynanıyor. Ana muhalefet partisinin, Kılıçdaroğlu’nun, arkadaşlarının da bu tiyatroya işaret etmesi gerekir. Oysa onlar konuştukları her yerde sanki ABD’de şuanda yürütülen dava Türkiye’nin yaptığı bir yanlışlığı, yanlışlıktan dolayı ortaya çıkmış gibi konuşuyorlar. Ortada bir yanlışlık falan yok. Ortada Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışan bir tiyatro var bu millet bunlara boyun eğmez" ifadelerini kullandı.

"CHP Grup Başkanvekilinin açıklaması zihniyetin ne olduğunu gösteriyor zaten"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın AK Parti’ye yönelik ’akışlayacak halimiz yok’ sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Grup Başkanvekili, ‘doğru iş de yapsanız biz muhalefetiz, biz karşı çıkarız, alkışlamayız’ demesi zihniyetin ne olduğunu gösteriyor zaten. Muhalefetin aslında özellikle ana muhalefetin iktidara ışık tutması gerekir. Türkiye son 15 senede belki bir yarım asırlık gösteremediği ilerlemeyi göstermiştir bu çok açık. Ana muhalefet partisinin korkunç bir yanlışı var. Oturuyorlar kalkıyorlar Suriye’deki zulümden adeta Türkiye sorumluymuş gibi konuşuyorlar. Gerçekten bu bir akıl tutulması. Suriye’deki bu rezil davranışla, kendi halkını böylesine baskılayan, kendi halkına zulmettiren bir davranışa Türkiye ne dahil olabilir. Bizim yaptığımız oradaki kardeşlerimize sahip çıkmak. Dünyada mültecilere, sığınmacılara Türkiye gibi hizmet eden başka bir ülke yok. Kılıçdaroğlu çıkıp 30 milyar doları nereye harcadınız, ne oldu diye hesap soruyor, ama en sonunda 26 milyar doların nereye harcandığını anlamış. Çünkü en son konuşmasında 4 milyarla alakalı bir şey söylemeye başladı. İnşallah hesap uzmanlığı sonunda o 4 milyarı da anlamasına vesile olur" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye artık adı ne olursa olsun bütün terör gruplarını paspas gibi yere sermiş durumda"

AK Parti İlçe Kongreleri ve Erzurum ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere Erzurum’a geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Erzurum milletvekilleri olarak 2018’de Erzurum’a yatırımlar değerlendirmesini yaptık. Bakanlıklar nezdinde de bu işin takibini yapacağız. Şimdi Erzurum’da büyük proje olarak Söylemez Barajı süreci başladı. Bu Erzurum için çok önemli. Pasinler, Horasan, Karayazı, Köprüköy sulanma açısında önemli projeler. Raylı sistemle ilgili süreçte devam ediyor. Önümüzdeki bir iki ay içerisinde görüşmeler olacak. Yatırımların daha da hızlanmasını süreci takip ederek sağlamaya gayret edeceğiz. Erzurum kış turizmi açısından her şeyin yerli yerine oturduğu bir şehir oldu. Dünyada da tanınan bir şehir. Özellikle Türkiye’nin bütün bölgelerinde olduğu gibi terörle ilgili hiçbir sıkıntının kalmamış oluşu çok önemli. Erzurum’un şehir merkezinde ilçelerinin birçoğunda terörün ‘t’sinin bile adı olmamıştır. Güneydeki bazı ilçelerimizde terörün PKK’nın zaman zaman baskı kurma çabaları olmuştur. Valimizi ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Mükemmel bir çalışma yürüttüler. Güneydeki Karayazı, Hınıs, Tekman, Karaçoban ziyaret ettiğimizde halkımızın gözlerinin içi parlıyor. Dolaylı bile olsa baskının üzerlerinden kalktığını görüyoruz. 35-40 yıldır süren terör mücadelesinde hükümetimiz çok büyük bir muvaffakıyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda her zaman birinci gündem maddemiz güvenlik. Türkiye bu hususta çok karalı olduğunu dosta düşmana herkese göstermiştir. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde değil. Sınırlarımız dışında da Türkiye’yi Türkiye Cumhuriyeti’ni, 80 milyon vatandaşımızı tehdit eden hangi unsur varsa biz onlarla mücadele etmeye kararlıyız. Bu hususta Türkiye artık adı ne olursa olsun bütün terör gruplarını paspas gibi yere sermiş durumdadır. Bu ülkenin gelişimi, ekonomi, huzuru sürekli kılmak ve refahı arttırmak açısından çok önemli" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ve beraberindekiler AK Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere valilikten ayrıldı.