Başbakan Yardımcısı Akdağ, muhtarlarla bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, toplantı öncesi Ilıca’da vatandaşları selamlayarak bir süre sohbet etti.

Muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda açıklamalar da bulunan AFAD’dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD ve TİKA’nın göz bebekleri gibi olduğunu belirterek, Meral Akşener’in uyduruk iftiralarla ve dedikodularla bu kurumları yıpratamayacağını söyledi.

Akdağ, "Meral Akşener gerçekten Türkiye’yi hiç tanımadığını ve kulağına ne üflenirse o kulağına üflenen hususu kamuoyuna bağıra çağıra anlattığını görüyoruz. Meral hanım ne söylediğinin farkında değil. Mesela TİKA’nın harcadığı paralardan bahsediyor. Böyle milyar dolarlardan bahsediyor. Böyle bir bütçe yok. TİKA’da onun bahsettiğinin çok çok azı ama biz o mütevazi bütçeyle TİKA’mız Türkiye’nin bayrağını dört bir yanda dalgalandırıyor, Osmanlı’nın eserlerini ve vakıf eserlerini onarıyor. Meral hanım TİKA’yla ilgili abuk sabuk şeyler söylemişse o kendisine bilgi getirenleri bir gözden geçirsin. Bu kadar saçma sapan bir iddia böyle göz bebeği kurum için kullanılamaz. AFAD Başbakanlık Acil Durum ve Yönetim Kurumudur ve Başbakanlığa bağlıdır. Birçok deprem yaşadık, su baskınları, seller, terör saldırıları, büyük kazalar, dağda kaybolan insanlar. Bunların hepsinin yardımına AFAD koşuyor. Böylesine milletin göz bebeği kurumu, Birleşmiş Milletlerin, hemen hemen dünyadaki uluslararası tüm kuruluşların takdirle dünyaya takdim ettiği kurumu töhmet altında bırakmak bir cumhurbaşkanı adayına yakışır mı? Ben kendisine bunu hiç yakıştıramadım. Söyleyeceği bir şey varsa çıksın bir isim söylesin, bir şey söylesin, biz devletiz gereğini yaparız. Böyle uyduruk iftiralarla, dedikodularla AFAD gibi kurumu Meral Akşener yıpratamaz. Meral Akşener’i bundan dolayı ayıplıyorum. Böyle çamur at izi kalsın tarzı konuşmalar hem kendisine yakışmıyor ve açık söyleyeyim hem de kendisinin itibarını yiyip bitiriyor. Yarın öbür gün Meral Akşener vakıflara bulaşsa şaşmam. Meral Akşener ne söylediğini kulağı işiten bir cumhurbaşkanı adayı olmalıdır” şeklinde konuştu.