Başbakan Yardımcısı Akdağ oyunu Erzurum’da kullandı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, annesi Zekiye Akdağ ve eşi Fatma Şeyma Akdağ ile birlikte sabah saatlerinde Tevfik İleri Anadolu Lisesine gelerek 1123 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Akdağ, “Vatandaşlarımız büyük bir sorumlulukla sandıklara koştular. Sabah erken saatlerde de bazı sandıkları ziyaret etmiştim. Gerçekten inanıyorum ki büyük bir katılım olacak. Bu seçimin Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olacağına inanıyorum. Demokrasinin güzelliği bu günlerdir. İki aya yakın süredir partiler, cumhurbaşkanı adayları hepimiz vatandaşlarımızla hemhal olduk, çalıştık, koşturduk. Bugün inşallah bunun semeresini milletçe alacağız” diye konuştu.

Akdağ, Tevfik İleri Anadolu Lisesine oyunu kullanması için yatağa bağlı bir hastayı getiren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti. Oyunu kullanmasının ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ’a emekli gazeteci Cem Bakırcı tarafından 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri’nde oy kullandığı fotoğrafı hediye edildi.

Öte yandan, Erzurum’da oy kullanma işlemi sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Toplam 493 bin 586 seçmenin 2 bin 205 sandıkta oy kullanacağı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erecek.