Başbakan Yardımcısı Akdağ Pasinler’de açık hava mitingi düzenledi

Dr. Recep Akdağ, Erzurum Milletvekili Adayı Zafer Tarıkdaroğlu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri çalışmaları kapsamında Erzurum’un Pasinler ilçesine geldi.

Başbakan Yardımcısı Erzurum Milletvekili ve adayı Prof Dr. Recep Akdağ ve Erzurum Milletvekili adayı Zafer Tarıkdaroğlu 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri çalışmaları kapsamında Erzurum’un Pasinler ilçesine gelerek açık hava mitingine katıldı. İlçe merkezinde vatandaşları selamlayarak miting alanına geçen Akdağ, coşkulu kalabalığa seslendi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ seçim mitinginde Pasinler’e çok büyük hizmetler yapıldığını, Pasinler içerisinden geçen D-100 ana yolunda 120 milyonluk bir yatırım yaparak dört şeritli yolu 6 şeride çıkaracaklarını, Pasinler’in bütün köylerinde ciddi çalışmalar yapıldığını, 24 Haziran seçimlerinde yine Ak Parti’yi güçlü bir şekilde çıkardıklarından sonra ise daha güzel yatırımlara imza atacaklarını ifade etti.

Akdağ, "Bu seçim çok önemli seçim dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yüzde 55-60 oyla Cumhurbaşkanı seçmemiz gerekiyor. Yabancı Devletler, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP hepsi birleşmiş Recep Tayyip Erdoğan’ı seçtirmemek için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Sizler de millet olarak bizim sahibimizsiniz. Biz birileri gibi kandile PKK’ya arkamızı yaslamamışız. Siz değerli Türk Milletine yaslamışız. Sizlerinde bizleri mahcup etmeyeceğinize eminiz. İşte buradaki kalabalık da bunun göstergesidir" dedi.

Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bu seçimlere ittifak yaparak yani Cumhur İttifakı yaparak girdik. Neden Cumhur İttifakına ihtiyaç duyduk. Herkes birleşmiş, bizde iki parti olarak Millet için, Bayrak için, Devletimiz için ve en önemlisi vatanımız için birlikte hareket ediyoruz. Onun için bizler Recep Tayyip Erdoğan’ı daha güçlü Cumhurbaşkanı yapmak için elimizden geldikçe, gücümüz yettikçe ve en önemlisi sizlerinde büyük desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve destekliyoruz."