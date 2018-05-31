Akdağ, CHP siyaseti ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de eleştirerek, "CHP’ye layık görülmeyen aday, cumhurbaşkanlığına layık görüldü" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akdağ, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran’da halkın bir kez daha istikrarı seçeceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Aday profiline baktığımda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ustalığı, kararlılığı, vatandaşına ve insanımıza verdiği kıymeti bir kere daha çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. İnşallah emanet ve güzellik içinde bir 24 Haziran süreci geçireceğiz ve sürdürülebilir bir büyüme ve istikrar ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"PKK’nın nefes alacak hali kalmadı"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, son iki senede terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurulduğunu, Türkiye’nin 35 senelik bir beladan kurtulduğuna dikkat çekerek, "Özellikle son iki senedir terörü tamamen alt ettik. 35 senelik büyük bir belayı Türkiye’nin üstünden kaldırdık. Bugün mücadelemiz devam ediyor ama artık PKK terörün nefes alacak hali kalmadı. Diğer terör örgütlerine de hiç aman vermiyoruz" diye konuştu.

"CHP’ye layık görülmeyen aday, cumhurbaşkanlığına layık görüldü"

CHP siyaseti ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Akdağ, şöyle konuştu:

"Gerçekten her gördüğümde cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir vazifeye talip olan kişilerin bu kadar mı hazırlıksız olduklarını gördüm. Sorulan sorulara ve verilen cevaplara baktığımda, ortada doğru dürüst bir proje yok. Ne var? Bol bol popülist söylem var. ’Herkese para dağıtacağız’ diyorlar ama bu değil iş. Bir taraftan bunu söylerken diğer taraftan da ’yatırımları durduracağız’ diyorlar. İşte birisi otomobil projesini durduracağını, diğeri yatırımları durduracağını, birisi TRT’yi kapatacağını söylüyor. Soruyorlar Sayın İnce’ye, ’3. havalimanı için ne diyorsunuz?’ Cevap olarak üzülerek ’O artık bitti’ diyor. Bitmese onu da durduracaktı herhalde. Allah korusun, Türkiye’de iktidar ve icraat bunların eline geçse üç günde baş aşağı gideriz. Şükürler olsun ki böyle olmayacak. Milletimize biz hep güvendik ve itimat ettik. Aradaki fark o kadar görünüyor ki bu kadar hazırlıksız olmaz. Aslında Sayın İnce’yi CHP’nin Genel Başkanlığına layık görmeyen bir CHP, onu Türkiye’nin cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. Bunu hepimiz çok rahat anlayabiliyoruz. ’CHP’nin genel başkanı olamaz ama Türkiye’nin cumhurbaşkanı olur’ diyorlar. Olur mu gerçekten? Kimin aklına yatıyor bu? CHP’nin genel başkanlığı Türkiye’nin cumhurbaşkanlığından daha önemli bir yer midir?"

Cumhurbaşkanın bundan sonra hükümet demek olduğunu belirten Akdağ, bol keseden dağıtmanın politika üretmek olmadığını dile getirdi.

Akdağ, 3. havalimanının açılışından sonra Atatürk Havalimanı’nın ’Millet Bahçesi’ olarak yapılmasıyla ilgili olarak İnce’nin "Bakmayın siz öyle, yapmazlar. Orayı ranta çevirir, bina yaparlar" ifadesini hatırlatarak, "Ne zaman AK Parti bir söz verdi de, Recep Tayyip Erdoğan söz verdi de biz onun aksini gördük. Dolayısıyla büyük bir hazırlıksız var, acemilik var, tutarsızlık var. Milletimiz gün geçtikçe bunu açıkça görecektir" dedi.