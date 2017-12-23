Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Yakutiye 4. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Kongrede, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen selamlama konuşması yaptı.

İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ, “Genellikle farklı özellikleri olduğu için Türkiye’nin büyümesi Hindistan ve Çin’den sonra bir yere sıralanır. Yıllardır bu böyle gidiyor. Ama bu sefer Hindistan ve Çin’i de geçerek dünyada bir numara olduk. Her türlü ön kesme çabalarına rağmen Türkiye’nin geldiği bu nokta Cumhurbaşkanımızın yakın takibi ile oluyor. Ekonominin büyümesi bir taraftan memleketimizin güçlenmesi anlamına geliyor, öbür taraftan gençlerimize iş ve istihdam anlamına geliyor. 8 milyon gencimize iş imkanı sağlamışız. Dün Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ifade etti bizde istihdam oluşturma hızı Avrupa’nın 14 katı. Buna rağmen işsizlik var. 14 kat daha fazla yeni iş imkanı oluşturuyoruz ama yine de işsizlik oluyor. Çünkü çok genç bir nüfusumuz var. Dolayısıyla yeni istihdam alanları oluşturmak için ekonomiyi büyültmeye devam edeceğiz. Bana verilen vazifelerin birisi de Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi. Çok ciddi çalışıyoruz. 2018 yılında Türkiye iş yapma kolaylığı açısından müthiş bir sıçrama gösterecek” dedi.

“Yazıklar olsun, biz böyle muhalefet istemiyoruz”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın AK Parti’ye yönelik ’akışlayacak halimiz yok’ sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Yazıklar olsun, biz böyle muhalefet istemiyoruz. Biz gerçekten Türkiye’nin menfaatine, milli duruşla duran ve bize yol gösteren bir ana muhalefet istiyoruz. Bunu başaramayacakları ortada. Başaramayacaklarına göre, 2019’da bu dersi sizin vereceğiniz de apaçık ortada” şeklinde konuştu.