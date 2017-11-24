Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum’da düzenlenecek ilçe kongrelerine katılmak üzere kente geldi. Akdağ, Erzurum Havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Akdağ, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bütün öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Öğretmenlik çok bambaşka bir meslek. Ahirete göçmüş olan bütün öğretmenlerin mekanları cennet olsun. Öğretmenlerimiz iyi ki varlar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen zirvede Türkiye’nin tezlerine uygun sonuçlar ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Soçi’de çok önemli bir toplantı yapıldı. Toplantılar devam edecek. Büyük ölçüde Türkiye’nin tezlerine, başından beri ortaya koyduğumuz tezlere uygun sonuçlar ortaya çıkıyor. Suriye’de biz bütün ülkenin bütünlüğünden yanayız, başından beri bu meselenin bir anayasa değişikliğiyle seçimde ehil olan kişilerin katılmasıyla ve böylece demokrasinin varlığıyla meselenin çözüleceğine inanıyoruz. Umut ediyorum ki bu yönde devam edecek."