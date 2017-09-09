Bizim onlara ihtiyacımız yok. Çok değil 15-20 sene sonra Almanya yine bize muhtaç olacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Aziziye Kongresine katıldı. Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Salonu’nda yapılan kongreye, Başbakan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz’ün yanı sıra, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Mevlüt Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut ve çok sayıda partili katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra Erzurum milletvekilleri, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan selamlama konuşması yaptı.

“Merkel, kendi işine bak”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Demiröz, “Merkel’in yaptıklarını görüyorsunuz. 16 Nisan’da yapmadığı kalmadı. Gezi olaylarında yapmadığı kalmadı. Şimdi kendi seçimi var, her şeyi bırakmış Türkiye ile uğraşıyor. Sen işine bak, sen git orada politikanı yap. Biz senin işine karışıyor muyuz? Sen niye bizim işimize karışıyorsun. Avrupa Birliği’ne almazlarmış. Fasılları açmazlarmış. Görüşmeleri sona erdirirmiş. Ne haliniz varsa yapın” ifadelerini kullandı.

“Çok değil 15-20 sene sonra Almanya yine bize muhtaç olacak”

IMF borcunun kapandığını dile getiren Demiröz sözlerine şöyle devam etti:

“54 yıl oldu. Alacak adam alır, taahhütlerini yerine getirmediysen. İşte Yunanistan’ı almışlar. Biz IMF’ye borcumuzu ödedik, başımız dik. Yunanistan ne yaptı, gitti Merkel’in dizinin dibine çöktü. Yalvar yakar 150 milyar Euro borç aldı. Şu anda Yunanistan’ın borcu 450 milyar Euro özel sektör ile beraber. 50 sene çalışsalar ödeyemezler. Bize de aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Bizim onlara ihtiyacımız yok. Çok değil 15-20 sene sonra Almanya yine bize muhtaç olacak. Bir tanesinin yüreği, gücü, kuvveti, bizim bir kişiye bedel değil. Bizim insanımız tankın altına yatar kalkar. Merkel geldi Büyük Millet Meclisi’ne. Orada Meclis’e düşen füzenin yerini gösteriyoruz. Gelip ‘vah vah vah’ diye tepki gösteriyor. E vicdansız, senin gazeten mi yok, basının mı yok? Biz iki ay, üç ay bağırıyoruz böyle diye, vay efendim anlaşmalı bir şeymiş de neymiş.”

“AK Parti siyasette Türkiye’nin yeni döneminin adıdır”

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, “Bizim de böyle dost ülkelerimiz var. Ama ülkeler arasından genel anlamada ilişkilere bakılır ise karşılıklı menfaatler ve güçler konuşur. Müttefik olabilirsiniz ama dost olmak öyle kolay bir iş değildir. O zaman biz ne yapacağız. Biz AK Parti’liler olarak partimizi tahkim edeceğiz. Türkiye’nin geleceği için bu partiye sahip çıkmaya ve gerçekten gayret etmeye devam edeceğiz. Yeni bir parti kurulacakmış. Acaba ne olur sizin partinizi ne kadar etkiler diye sordular gerçekten gülümseme ihtiyacı duydum. Yani birileri çıkacak bir parti icat edecekler ve bu parti AK Parti’den oy götürecek. Böyle bir şey mümkün değil. AK Parti siyasette Türkiye’nin yeni döneminin adıdır. Bunun için biz bugüne kadar ve bundan sonra da siyasetin o eski ve kötü alışkanlıklarına asla kapılmamalıyız” dedi.

Bir hedefe kilitlenmiş durumda olduklarını ifade eden Akdağ, “Bu hedef ecdadımızdan bize gelmiş bir hedeftir. Biz Türkiye güçlü olsun istiyoruz. Biz bu ülke toprakları üzerinde yaşayan insanların huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Sadece bu kadarı ile de kalmıyoruz. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa o mazlumlara da el uzatabilecek olan ülkenin Türkiye olabileceğini biliyoruz” açıklamalarında bulundu.