Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan DAGC’ye ziyaret

Dr. Recep Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum’da vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyareti sırasında Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

27’nci dönem Erzurum Milletvekili Adayı ve Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gece gündüz, demeden milletvekili adayları ve parti teşkilatlarının tam bir seferberlik içerisinde çalıştığını kaydeden Akdağ, Cumhur İttifakı’nın seçimlerden başarıyla çıkacağını, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sergilediği duruşunu takdirle karşıladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini ve güçlü bir meclis oluşacağına inandıklarını anlatan Akdağ, diğer Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin seçim meydanlarındaki beyanlarının anlaşılmaz olduğunu vurguladı. Türkiye’nin vakit kaybına tahammülün olmadığını ifade eden Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini, yeni dönemle birlikte büyük bir kalkınma hamlesi başlatacağını söyledi. Akdağ, Ak Parti’nin 16 yılda yaptıklarının yeni dönemde yapacaklarının bir teminatı olduğunu, milletin teveccühünün azimlerini artırdığına dikkat çekti.