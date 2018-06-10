Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 15:16

Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan DAGC’ye ziyaret

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.

Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan DAGC’ye ziyaret

10 Haziran 2018 15:16

Dr. Recep Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu.


Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Erzurum’da vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyareti sırasında Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


27’nci dönem Erzurum Milletvekili Adayı ve Başbakan Yardımcısı Akdağ, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gece gündüz, demeden milletvekili adayları ve parti teşkilatlarının tam bir seferberlik içerisinde çalıştığını kaydeden Akdağ, Cumhur İttifakı’nın seçimlerden başarıyla çıkacağını, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sergilediği duruşunu takdirle karşıladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini ve güçlü bir meclis oluşacağına inandıklarını anlatan Akdağ, diğer Cumhurbaşkanı adayları ve partilerin seçim meydanlarındaki beyanlarının anlaşılmaz olduğunu vurguladı. Türkiye’nin vakit kaybına tahammülün olmadığını ifade eden Akdağ, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini, yeni dönemle birlikte büyük bir kalkınma hamlesi başlatacağını söyledi. Akdağ, Ak Parti’nin 16 yılda yaptıklarının yeni dönemde yapacaklarının bir teminatı olduğunu, milletin teveccühünün azimlerini artırdığına dikkat çekti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç