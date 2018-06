Başbakan yardımcısı Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret

Dr. Recep Akdağ, bir dizi programa katılmak üzere geldiği memleketi Erzurum’da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dr. Akdağ’ı ETSO’da Meclis Başkanı Saim Özakalın ağırladı. ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat, yönetim kurulu üyeleri ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurullarının başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette konuşan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başbakan Yardımcısı Akdağ’ı ağırlamaktan onur duyduklarını vurguladı. Kendisi de dededen, babadan ticaret erbabı olan ve esnafın, tüccarın sıkıntılarını çok yakından bilen Dr. Akdağ’ın, başta ETSO Vakıf Üniversitesi kurulma çalışmaları olmak üzere, Cazibe Merkezleri Programı ve 2. OSB gibi birçok çalışmada her zaman ETSO’nun yanında olduğunu ve büyük destek verdiğini ifade eden Özakalın şunları söyledi; “Gerek Bakanlığı, gerekse Başbakan Yardımcılığı döneminde kendisinin desteğini hep yanımızda hissettik. Erzurum’a her geldiğinde esnafla, tüccarla bir araya gelmeye çaba göstermesi bizleri mutlu ediyor. Hem bizleri ziyaretlerinde, hem de Ankara’da kendisini ziyaretlerimizde bizleri dinledi, öngörülerimizi dikkate aldı. Bir araya her gelişimizde fikirlerimizi rahatlıkla dile getirdik. Sorunlarımıza birlikte çözüm aradık. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcımıza şehrimize hizmet gayreti ve sorunlarımızın çözümü için gösterdiği çabadan dolayı minnettarız.”

Dr. Recep Akdağ da, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın’a düşüncelerinden dolayı teşekkür ederek, ETSO’nun istişare etmeyi bilen, ortak akla önem veren, şehrin ekonomik ve sosyal problemlerine kafa yoran önemli bir kurum olduğunu söyledi. Hükümetin her zaman özel sektör tabanlı bir büyümeden yana olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akdağ, “Önce üretim olsun, yatırım olsun, ürettiğimizi yurt içinde ve yurt dışında satalım istiyoruz. Genç bir nüfusumuz var. Türkiye demografik olarak bir fırsat penceresi dönemi yaşıyor. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendiren birçok ülke zenginleşmeyi başardı. Bizim nüfusumuzun yüzde 8 buçuğu 65 yaş üzerinde, Japonya’nın yüzde 27’si 65 yaş üzerinde Sahip olduğumuz bu genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturursak, doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye’nin önü gerçekten çok açık... Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti çok önemli... Müteşebbisin korunması çok önemli Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik. Her zaman özel sektörün problemi bizim problemimiz oldu” diye konuştu.

Konuşmasında, “Her yıl iş gücüne katılan gençlerin ve mevcut çalışanların gelirlerinin artmasındaki insani ve sosyal yaklaşımımız bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur” diyen Prof. Dr. Akdağ, “Özel sektörün büyümesinin ve güçlenmesini çok önemsediklerini belirterek, “İnşallah 24 Haziran’dan sonra yeni dönemde de bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Oda üyeleri ile daha sonra düzenlenecek bir programda yeniden bir araya gelmeyi arzu ettiğini dile getiren Dr. Recep Akdağ, ziyaretin ardından bir iftar programına katılmak üzere ETSO’dan ayrıldı.