Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, ETB’de

Dr. Recep Akdağ bir dizi çalışma programı için geldiği memleketi Erzurum’da, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığını ziyaret etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından karşılanan, Dr. Recep Akdağ , bir süre Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Ticaret Borsası’nın çalışmaları ve hali hazırda devam eden projeleri hakkında Başbakan Yardımcısı Akdağ’a bilgi verip kendisinden destek istedi.

Bu arada kendisini takip eden basın mensuplarına da değerlendirmelerde bulunan Dr.Recep Akdağ, 24 Haziran seçimleri öncesinde ülkemizin geleceği için çok önemli bir seçim arifesinde bulunulduğunu ve her vatandaşın ülkemizin geleceğine oy vermesi gerektiğini belirterek “Ak Parti teşkilatları olarak, 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli görevler üstlendiklerini ve parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını” ifade etti.