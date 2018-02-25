Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gençlerle bir araya geldi

Konuşmasında, TÜGVA ve benzeri kuruluşlarda yer alan gençlerin geçmişteki gibi Türkiye meselelerine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını dert edinen fertler olduğunu söyleyen Akdağ, gençlere nasihatlerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "28 Şubat döneminde çok yürekli insanlar vardı. Üniversitelerde kız arkadaşlarına başörtüsünden dolayı biri müdahale ettiğinde ’Bir dakika ne oluyor?’ diyen çok yürekli insanlar vardı. Bunları içeri attılar, içeri atmadılarsa bile fişlediler. Biz de o zamanlar üniversitede öğretim üyesi olarak fişlenenler arasındaydık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatın her safhasında liderlik vasfı taşıdığını vurgulayan Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın hayatında bakın, şu anda bile sınırları makul şekilde zorluyor. Onun için Türkiye bir yerden bir yerlere geldi. Onun için Türkiye akıntıya kapılan, birtakım büyük devletler ne emrediyorsa yapan ülke olmaktan çıktı." diye konuştu.

Gençlerden AK Parti ile MHP ittifakını desteklemelerini isteyen Akdağ, Türkiye’yi bölmek isteyen şer güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğine dikkate çekti.

Akdağ, şunları söyledi: "Biz Afrin’de teröre ve terörün arkasındakilere karşı mücadele verirken, Türkiye’de hala FETÖ’nün özellikle dışarıdaki uzantılarıyla mücadele ederken, birçok güçlü ülkenin Türkiye’yi bölgede sıkıntıya sokmak için bazen açık bazen gizli mücadelelerine tanık olurken bir arada olmak zorundayız. Bu sebeple gerçekten siyasi basiret kendisini gösterdi ve Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelindi, ittifak oluşturuldu. Çok doğru bir şey oldu. Gençler olarak bu seçim ittifakının arkasında durmak ve bunun ruhunu iyice yansıtmamız lazım. Nasıl ki karşımızdakiler güç birliği yapıyorsa biz de güç birliği yapmak zorundayız."

Konuşmasının ardından Akdağ, gençlerin sorularını yanıtladı.