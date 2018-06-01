Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı ve Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Erol Aksakal, burada yaptığı açıklamada, taşerona kadro verilmesi konusunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın önemli katkıları olduğunu söyledi.

Aksakal, 2017 yılında Erzurum’da 25 bin kişinin katılımıyla yapılan 1 Mayıs Mitinginde taşerona kadro konusunun Akdağ tarafından desteklendiğini belirterek, o gün yapılan mitingle taşerona kadro konusunun bakanlar kuruluna taşındığını söyledi.

Aksakal, şunları söyledi: “2017 yılında sayın bakanımızın da katılımıyla 1 Mayısı Erzurum’da yapmıştık. Sayın Bakanımız o gün bizle birlikte olacağını söylemişti, bizleri yalnız bırakmadı, ciddi mesajlar verdi. 2017 yılında 1 Mayıs etkinliklerine katılan 25 bin kişinin mesajını bakanlar kuruluna taşıyacağını söylemişti. Bu süreçte sayın bakanımızın önemli rolü oldu. Taşeron işçilerin kadroya geçmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’a, arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum’’

Başbakan Yardımcısı Akdağ ise taşerona kadro verilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğna’ın ısrarcı tavrının önemli olduğunu söyledi.

Akdağ, şunları söyledi:

“Taşerona kadro meselesi hükümetin gündeminde bir müddet kaldı, sorun Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla takibiyle çözülmüş oldu. İster kamuda çalışan olsun, ister özelde, isterse kendi işinde çalışsın önemli olan rızkınızı helalinden kazanmaktır’’

Son zamanlarda ki siyasi gündemi değerlendiren Akdağ, Cumhur ittifakını belirleyen en önemli karakterin, ittifakın mili ve yerli duruş olduğunu ifade etti.

Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Cumhur ittifakı 15 Temmuz ruhuyla yeni kapı ruhuyla hareket eden bir itikattır. 15 Temmuzda sokağa çıkan ve vatanını müdafaa eden insanlar ittifakta yer almıştır, mutlaka bunların dışında başka partilere oy verenlerden de sokağa çıkıp direnenler olmuştur. Maalesef o partilerin liderleri yeni kapı ruhundan uzaklamıştır. Sırf terörü alt etmek için FETÖ’cüleri silmek için çıkardığımız olağan üstü hali istemediler Türkiye’de olağan üstü hali kimler istemiyor? HDP ve Demirtaş istemiyor, bunlar terör örgütüyle yan yana kol kola hareket ediyorlar, FETÖ istemiyor, DEAŞ istemiyor, DHKPC istemiyor. Çünkü biz olağan üstü hali teröre karşı kullanıyoruz. Erzurum’da yaşayan kardeşlerim olarak hissediyor musunuz? , günlük hayatımızla ilgisi var mı? kimin teröristlerle ilgisi varsa onlara karşı bize kuvvet veriyor, onlara alt ediyor olağan üstü hal. Bugün PKK’nın nefesi kesilmiş durumda Allah’a şükür bittiler tükendiler, onları Türkiye’de bitirince ağa babaları gitti Suriye’de terör örgütü kurdu. Onlarında üstüne Allah’a şükür Fırat Kalkanı, Zeytin dalı operasyonu ve Afrin operasyonlarıyla yıldırım gibi çöktük. Muharrem İnce ve avaneleri Afrin’e girmeyin çıkamazsınız diyorlardı ne oldu oralar teröristlerden arındı’’

Konuşmaların ardından Akdağ, sendika üyelerininin sorularını yanıtladı.