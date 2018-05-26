Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı’na katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum’daki Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Yıldırım, AK Parti’nin İstasyon Meydanı’ndaki mitingi sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum Havalimanı’na gitti. Erdoğan’ı İstanbul’a uğurlamasının ardından havalimanından ayrılan Yıldırım, Abdurrahman Gazi Türbesi’ni ziyaret edip dua okudu.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra AK Parti’nin düzenlediği 5. Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı’na katıldı. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada Süper Lige yükselen BB. Erzurumspor’u kutlayarak başarılar diledi.

Başbakan Binali Yıldırım’a Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, BB. Erzurumspor’un formasını takdim etti.