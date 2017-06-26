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26 Haziran 2017 14:19

Başbakan Yıldırım, Erzurumluların bayramını kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerinin ve destekçilerinin Türkiye’nin birliğini, kardeşlini bozamayacağını kaydederek, “Kılıçdaroğlu, buradan sana da sesleniyorum.

Başbakan Yıldırım, Erzurumluların bayramını kutladı

26 Haziran 2017 14:19

FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir” dedi.


Başbakan Binali Yıldırım memleketi Erzincan’dan havayoluyla Erzurum’a geldi. Havuzbaşı kent meydanında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başbakan Yıldırım, Erzurumluların bayramını tebrik etti.


Burada konuşan Başbakan Yıldırım, “Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın da size selamlarını getirdim. Dadaşlar ne zaman vatanseverlik olursa haklının yanında saf tutmuştur. 15 Temmuz gecesi bunu siz en güzel şekilde ispatladınız. Alçak FETÖ teröristlerine geçit vermediniz. Erzurum tarih boyunca işgalcilere, vatan hainlerine göz açtırmadı. Allah hepinizden razı olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle, şükranla anıyorum” dedi.



“Erzurum’dan sesleniyorum ne yaparsanız yapın birliğimizi, kardeşliğimizi bozamazsınız”


Erzurum mülki İslam’ın kilidi olduğu sürece bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın, selamızın dinmeyeceğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu:


"Terör bayramda da kirli yüzünü göstermeye çalıştı. Adana’da 5 canlı bomba teröristi Erzincan’da da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Amaçları huzurumuzu yok etmek. Erzurum’dan sesleniyorum ne yaparsanız yapın birliğimizi, kardeşliğimizi bozamazsınız. Devletimizin birliğini, milli birliğimizi hiç kimse bozamaz. Bunlarla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Zaman zaman bu alçaklar canımızı yaksa da hiçbir zaman kirli emellerine ulaşamayacaklar. 80 milyonun her daim bayram coşkusuyla kucaklaşmasını katiyen engelleyemeyecekler. Bir olacağız birlikte Türkiye olacağız. Yapay gündemler oluşturarak, fitne çıkararak bu birlikteliği bozmaya kimseye müsaade etmeyeceğiz. Bu yıl Türkiye erken bayramı 16 Nisan’da yaşadı. 16 Nisan milletin zaferidir. Terör örgütlerinin Türkiye’nin kazanımlarını yok etmek için içeride ve dışarıda uğraşlarını biliyoruz. FETÖ’yü de bir maşa olarak kullandılar kullanmaya da devam ediyorlar."



“FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir”


Erzurum’dan ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Başbakan Yıldırım, "Biz yürüyoruz, milletle beraber yürüyoruz, hizmet için yürüyoruz. Ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu, buradan sana sesleniyorum. FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş millet için bir yürüyüş değildir. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Milletle beraber yürü istikbalde senin olsun. Amacımız ülkemizi daha ileri noktalara taşımak" şeklinde konuştu.




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