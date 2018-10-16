Base jump sporcusu Atlama Kulelerinden paraşütle atladı

Erzurum'da izinsiz olarak Atlama Kulelerinden paraşütle atlayış gerçekleştiren Base jump sporcusu Cengiz Koçak hakkında Türkiye Kayak Federasyonu tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Erzurum Atlama Kuleleri'nden paraşütle atlayan Cengiz Koçak isimli şahıs, Türkiye Kayak Federasyonu'nun izni olmaksızın kuleye çıkmış ve paraşüt ile atlayışını yapmıştır. Federasyonumuzun bu şekilde bir branşı olmadığı gibi güvenlik görevlilerini aşarak kaçak olarak hem kendi güvenliğini hem de risk taşıyan bir atlayışı gerçekleştirmesi ile ilgili olarak federasyonumuz sorumlu/sorumlular hakkında yasal işlem başlatacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan Erzurumlu emekli astsubay base jump sporcusu Cengiz Koçak, yaklaşık 1 yıl önce İHA kameralarına verdiği röportajda en büyük hayalinin Kayaklı Atlama Kuleleri ve Oltu Kalesi'nden atlamak olduğunu söyledi.

Gökdelen, köprü, kule, vadi gibi yüksek yerlerden serbest atlayış yapan base jump sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'da Türkiye'nin en büyük ikinci uçurumundan da paraşütle atlamıştı.