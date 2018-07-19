Basın mensupları kahvaltıda Ciğerci Amca’da bir araya geldi

Erzurum Keresteciler sitesin Kurtuluş Mahallesinde Olcay Ertaş, Talip Türken ve Muharrem Kara’nın yeni açtığı Ciğerci Amca lokantasında basın mensupları kahvaltıda bir araya geldi.

Ciğerci Amcayı Türkiye’nin en tanınan markalarından biri haline getireceklerini ifade eden Talip Türken, “Erzurum’da ilk şubemizi açtık hedefimiz 200 yeni şube zamanla bunu yapacağız. Diyarbakır’dan Urfa’dan ustalar getiriyoruz. Ciğerin başkenti olan şehirlerden getirdiğimiz ustalar Urfa’da ve Diyarbakır’da yapılan ciğerin aynısını Erzurum’da ki müşterilerimize de sunacak” şeklinde konuştu.