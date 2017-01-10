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10 Ocak 2017 12:10

Basının önemi 15 Temmuz’da daha çok anlaşılmıştır

Basının önemi 15 Temmuz’da daha çok anlaşılmıştır

10 Ocak 2017 12:10

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Taşkesenligil, “Basının ve medyanın ne kadar önemli ve değerli olduğu 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde daha çok anlaşılmıştır” dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Taşkesenligil, gazetecilik mesleğinin hür ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu belirterek, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti.
Özellikle taşrada görev yapan gazetecilerin zor şartlarda fedakarca görevlerini yürüttüklerini ifade eden Taşkesenligil, “Yaz kış demeden haberden habere koşan, kışın çilesinde en fazla sorumluluk üstelenen basın ve medya çalışanlarına saygılarımı iletiyorum. Bizim için tüm basın mensupları aynı değer ve ölçüdedir, hepsini amme hizmeti veren önemli insanlardır” dedi.
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde Türk Medyasının dünyaya iyi bir gazetecilik ve sorumluluk örneği gösterdiğini belirterek, “Basınımızın ulusalı ile yereli ile tek vücut olarak Milli İradenin ve demokrasinin yanında olmuştu. Türk Medyası ve basını 15 Temmuz’da tüm dünyaya iyi bir sınav vermiştir. Bu ülkenin birlik beraberliği için çalışan tüm fedakar basına ve gazetecilere teşekkür ediyorum” dedi.
Erzurum’da zor şartlarda görev yapan basın mensuplarını da tebrik eden Taşkesenligil, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktaran, zor şartlar altında fedakar bir şekilde çalışan gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti.



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