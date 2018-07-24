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24 Temmuz 2018 12:22

Başkan Aydın Basın Bayramını kutladı

Milletin sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını ifade eden Başkan Aydın, Gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icrasıyla birlikte zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu kaydetti.

Başkan Aydın Basın Bayramını kutladı

24 Temmuz 2018 12:22


Türk basınında sansürün kaldırılmasının 110’uncu yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, “Mesai mefhumu gözetmeden, emek vererek özverili bir şekilde çalışan hizmetlerin tanıtılması ve duyurulmasında kendilerine yardımcı olan tüm gazetecilerin ’24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik etti.


FEDAKARLIK VE ÖZVERİ GEREKTİREN BİR MESLEK


Fedakarlık gösterilen en hareketli mesleklerden birisi olan gazeteciliğin teknolojik gelişmelerle birlikte ilerleme ve gelişme gösterdiğini belirten Başkan Aydın, “ Yazılı, görsel ve işitsel medya ile teknolojik gelişmelerle ilerleme kaydeden internet gazeteciliği ve sosyal medya ile farklı bir boyut kazanmış gazetecilik mesleğinin icrası, bir o kadar önem kazanmıştır. Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen demokrasinin koruyucusu basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, radyo, internet gazetesi ve televizyon çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, vefat etmiş tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.




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