Başkan Aydın’dan iftar yemeği

Başkan Aydın’ın geleneksel hale getirdiği iftar yemeğine; İlçe Kaymakamı Doğan Dinç, ilçe protokolü, daire amirleri Belediyesi Meclis Üyeleri, ve 1500 vatandaş katıldı.

İftar yemeği programında konuşan Belediye Başkanı Aydın, “Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Çok özel günler yaşıyoruz. Ramazan ayı içerisinde tekrardan kendimiz için nerelerde yanlış yapıyoruz diye bir muhasebe yapmak gerekir. Hayatın her anlamında bir muhasebeye tabii tutmak gerekir kendimizi. Allah inşallah bu güzel ayı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eder. En güzel şekliyle sağlıklı sıhhatli bir şekilde mutlu ve mesut sevdiklerimizle Ramazan ayımızı geçirmemizi nasip eder” dedi.