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29 Kasım 2017 15:03

Başkan Aydın’dan Mevlid Kandili mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Aydın’dan Mevlid Kandili mesajı

29 Kasım 2017 15:03


Başkan Abdulkadir Aydın mesajında; kainatın şereflendiği gün olarak telakki edilen Mevlid Kandili’nin insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu belirterek şunları aktardı; "İki cihan Peygamberimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, O’nun yaşantısı ve ahlakının da örnek alınması gerekiyor. Bugün hepimizin üzerinde durması gereken hususta Peygamber Efendimizin güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. Bu gibi kutsi geceleri, fırsat bilip Rabbimize bağışlanmak için dualar etmeliyiz. Rahmet elçisi Hz. Peygamberimizin dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, Efendimizin bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Horasan’lı hemşehrilerimin ve İslam âleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.”




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