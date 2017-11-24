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24 Kasım 2017 11:46

Başkan Aydın’dan Öğretmenler Günü mesajı

En değerli mesleklerden olan öğretmenliğin; fedakarlık, cefakarlık isteyen saygın mesleklerin başında geldiğini kaydeden Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bilgilerin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde öğretmenlerin çok önemli bir role sahip olduğunu belirtti.

Başkan Aydın’dan Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım 2017 11:46


Başkan Aydın 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları söyledi: “Değerli öğretmenlerimiz; kutsal bir mesleği icra etmenin onurunu taşıyorsunuz. Yarınımız sizlere emanettir. Toplumu inşa eden mimarlarsınız. Mesleğinizin asıl amacı, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişi siz öğretmenlerimizsiniz. Sorgulayan, ufku açık gençler yetiştirmek hedefiniz olmalıdır. Bunların yanı sıra millet bilincini yaşatabilmek için gençlerimize, milli kültür ve değerlerimizi aktarmak başlıca görevinizdir.Toplumu kucaklayan, milletin değerleriyle uyumlu, milletin ruhuyla harmanlanmış; sevgi, şefkat ve merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı nesil yetiştirmek görevimizdir. Bu kutsal mesleği icra ederken sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete göç etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevleri başında olan öğretmenlerimize başarılı ve sağlıklı günler diliyorum."




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