Başkan Bayır’ın mutlu günü

Sonay-Taner Bayır çiftinin kızı Betül Bayır ile Songül- Abdurrahim Kığzıloğlu’nun oğlu Sinan Kızıloğlu Dedeman Ski Lodge’de düzenlenen muhteşem törenle hayatlarını birleştirdi. Betül (Bayır) Kızıloğlu ile Sinan Kızıloğlu çiftinin düğününe çok sayıda davetlinin yanı sıra; AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem Erzurum Milletvekili Sadettin Aydın, Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Palandöken İlçe Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Palandöken Devlet Hastanesi Yöneticisi Op.Dr. Zülküf Kaya ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ailesi katılırken, çiftin mutluluğu görülmeye değerdi. Başkan Taner Bayır, davetlilerle teker teker yakından ilgilenirken mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu.

Düğün gecesine Erzurum Halk Oyunları Bar Ekibi’nin gösterisi ise davetlileri büyüledi. Törene katılan siyasilerle bürokratlar düğün sonunda gelin ve damatla toplu hatıra fotoğrafı çekildiler.