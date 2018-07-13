Başkan Bulutlar, “15 Temmuz gecesi yine meydanlar da olacağız”

Belediye Başkanı Bulutlar mesajında; Tüm Dünya’nın yakından bildiği gibi hain FETÖ terör örgütü, bu Milletin vergileriyle maaşlarını alan hainler, kalleşçe devlet imkânlarını kullanarak, bu milletin paralarıyla alınmış olan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterlerle 15 Temmuz 2016 gecesi bu millete kalleşçe hanice saldırmış ve devleti ele geçirmeye çalışmıştır.

Ancak bu necip millet, siyasi görüş gözetmeksizin, vatanını seven herkes Liderimiz Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir sözü olan ‘Milletimle birlikte meydanlarda olacağım’ sözüyle 81 ilin tamamında meydanlara inerek o gece hainlere bu memleketi dar etmişlerdir.

Bu devletin her türlü imkânları ile bu millete saldıran üniformalı hain teröristler, geçmişte olduğu gibi milletin bu darbeye sessiz kalacağını düşünmüş olmalılar ki, milletin sokaklara inmesiyle birlikte büyük bir şok yaşamışlardır. Bu aziz millet Çanakkale’ de ve Kurtuluş Savaşında bu cennet vatan’ ı hainlere bırakmadığı gibi, bu hainlere de gereken cevabı hızlı bir şekilde vermiştir. Geçmişte Çanakkale savaşının seyrini değiştiren Seyit Onbaşılar bugün yine bu cennet vatan üzerinde Ömer Hasdemir’ler, Erol Olçok’lar, Mustafa Cambaz’lar, Demet Sezen’ler ve daha niceleri olarak yaşamaya devam etmiş ve 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı durmuş bu vatanı hainlerin ellerine teslim etmemişlerdir. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

15 TEMMUZU UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ

Bulutlar, mesajın da sözlerine şöyle devam etti; “Her ne kadar bu darbe girişimi birileri tarafından unutturulmaya çalışılsa da, bizler 15 Temmuz gecesi yaşanan hainliği de bu milletin destanını da gelecek nesillere taşımak için çabalayacağız. Bu nedenle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2.yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de düzenlenecek olan etkinliklerde tüm yöneticilerimiz ile birlikte tam kadro olarak Erzurum meydanların da olacağız. 15 Temmuz’ un hemen ardından ortaya çıkan o güzel ruhu yeniden ortaya koyarak, ülkemizin gelişmesini, güçlenmesini, ilerlemesini istemeyen dış mihraklara karşı gücümüzü göstereceğiz. Tarihinde birçok savaş görmüş olan bu aziz millet bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem içeride ki hem de dışarıda ki hainlere bu memleketi asla teslim etmeyecektir. Bu duygularla, birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle.”