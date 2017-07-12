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12 Temmuz 2017 12:06

Başkan Bulutlar, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekât Daire Başkanlığı önünde yaşanan çatışmada şehit düşen Erzurumlu Murat Ellik’in, Palandöken İlçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesin de ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Başkan Bulutlar, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

12 Temmuz 2017 12:06


15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları çerçevesin de Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Palandöken İlçesin de ikamet eden şehit Murat Ellik’in annesi Züleyha ve babası Osman Ellik evinde ziyaret ederek taziyelerini sundular ve evlat acılarını bir kez daha paylaştılar. Başkan Bulutlar, şehide Allah’tan rahmet annesine, babasına ve yakınlarına sabır diledi. Vatanı, milleti için Ellik’in şehit olduğunu ifade eden Bulutlar, Allah bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.


Ailenin her türlü ihtiyaçlarında Palandöken Belediyesini ve en önemlisi devletin yanlarında olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Bu millet 15 Temmuz gecesi Murat Ellik kardeşimiz gibi birçok değerli evladını kaybetti. Bu kahramanları asla unutmayacak, unutturmayacağız. Memleketin evlatları vatanına sahip çıkıyor. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.




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