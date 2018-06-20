Başkan Bulutlar, “24 Haziran Türkiye için dönüm noktası”

Beraberinde Ak Partili Belediye meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Bulutlar, “24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıdır, halkımız bu bilinci hamdolsun idrak etmiş durumda” dedi. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Başkan Bulutlar’ın ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü temaslar, bugün de Kayakyolu’nda devam etti. Palandöken Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Bulutlar, Türkiye’nin çok önemli bir dönemeçten geçtiğini belirterek, “Unutmayalım ki; 24 Haziran’da vereceğimiz her bir oy, Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek. Ya bu büyüme ve istikrar sürecini devam ettireceğiz yahut ülkeyi siyasi kaos ve tartışmaların ortasına atacağız” diye konuştu.

DÜNLE BUGÜNÜ MUKAYESE EDELİM!

Türkiye’nin büyüme ve kalkınma anlamında en verimli siyaset ve yönetim süreciyle AK Parti sayesinde tanıştığını ve 16 yıl içerisinde ülkenin hem kendi bölgesinde ve hem de dünyada etkin bir konum elde ettiğini vurgulayan Bulutlar, 24 Haziran seçimlerinin, işte bu sıçramanın devamı olacağını dile getirdi. Sandık başına gidecek olan her seçmenin Türkiye’nin dünü ile bugün arasında mutlaka bir mukayesede bulunması gerektiğini kaydeden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Aslında denklem çok basit. Türkiye dün nerelerdeydi, bugün nerelerde? Türkiye’nin AK Parti ile hedefleri ne, diğer partilerin yol haritası ne? Bu soruların cevabı bile seçmen açısından aslında 24 Haziran’da nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yüzden halkımızın en doğru kararı vereceğinden en ufak bir şüphemiz yok” dedi.