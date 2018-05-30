Başkan Bulutlar, Ak Parti teşkilatına iftar yemeği verdi

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün de katıldığı iftar yemeğinde, Palandöken ilçe Teşkilatı’nın bütün yöneticileri de hazır bulundu.

Palandöken Belediyesi’nin geleneksel iftar buluşmalarının konuğu bu kez AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı oldu. Palandöken Belediyesi sosyal tesislerin de verilen iftar yemeğine AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Kadın Kolları Başkanı Kübra Bozkurt, Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Arasoğlu, teşkilatın yönetim kurulu üyeleri ve mahalle temsilciliklerinde görevli tüm partililer katıldı.

İftar yemeği öncesinde ev sahibi sıfatıyla kısa bir konuşma yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ramazan ayının en güzel yanlarından birisinin de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi olduğunu belirterek, “Bu ruhu inşallah her daim diri tutarız, bir arada, el ele ve omuz omuza oluruz” ifadelerini kullandı.

ÖZ: ÖRNEK ADIMLAR ATILIYOR

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, Palandöken Belediyesi’nin Ramazan ayına mahsus hizmetlerinin yerel yönetimler bağlamında atılmış örnek adımlar olduğunu belirterek, “Belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Gerçekten de yardımlaşma ve dayanışmaya ne kadar büyük önem verdiklerini verdikleri hizmetlerle ortaya koyuyorlar. Ayrıca bu güzel atmosferde bizleri bir araya getirdiği için de, Orhan Bulutlar başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Palandöken İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de Başkan Bulutlar’a teşekkürlerini sunduğu iftar yemeği sohbet ortamında devam etti.