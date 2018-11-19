Başkan Bulutlar, Mevlid Kandili kutladı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İslam aleminin sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) her zamankinden daha çok ihtiyacı var" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) dünyaya gelişinin sene-i devriyesini idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşamaktayız. Sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Rahmet Peygamberi, bizlere şefkati, vicdanı, affı, sabrı, hoşgörüyü, adaleti ve merhameti öğretti. Bugün insanlık, adalete, şefkate, merhamete, sevgiye, saygıya, sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) bizlere öğrettiği tüm değerlere hasret. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan olayların temelinde, tüm bu değerlerin eksikliği yatmaktadır. İnsanlık için kurtuluşun reçetesi, yine rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) örnek kişiliğinden geçmektedir. Onun hayatını örnek almak, insanlığa bir ışık, bir rehber olmanın yanında kaybedilen değerlerin yeniden anlam kazanmasını sağlayacaktır. Mevlid Kandilini bu anlamda çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Böyle bir günde dualarda buluşmak temennisiyle, tüm İslam aleminin, ülkemizin, milletimizin ve Erzurumluların Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bugünün İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.