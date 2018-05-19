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19 Mayıs 2018 12:35

Başkan Bulutlar, Muhtarlar ve Meclis Üyelerine iftar yemeği verdi

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Bulutlar, Muhtarlar ve Meclis Üyelerine iftar yemeği verdi

19 Mayıs 2018 12:35

Palandöken Belediyesi hizmet binasındaki sosyal tesislerde verilen iftar yemeğine belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katılırken, Başkan Orhan Bulutlar’ı yardımcıları da yalnız bırakmadı. AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu’nun da katıldığı yemekte konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Öncellikle Cenab-ı Allah’tan oruçlarımızın kabulünü diliyorum. Allah sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlar nasip eylesin.” dedi.


Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile sık sık bir araya geldiklerini söyleyen mahalle muhtarları, “Vatandaşların genel sorunlarını bilmek, yapılan hizmetlerin vatandaş açısından nasıl karşılandığını öğrenmek için belediye başkanımız bizlerle sürekli irtibat halinde oluyor. Bu doğrultuda da fikir ve önerilerimizi soruyor. Çözüm noktasında ise, ortak akıl yürütüyoruz.” diye konuştular.


Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen iftar yemeği sonrası konuklarıyla çay eşliğinde fikir alışverişinde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediyenin tüm organları ve birimleriyle hizmete odaklandıklarını belirterek, “Mahalle muhtarlarımız bizim aslında en yakın yol arkadaşlarımız. Onlarla sürekli iletişim ve etkileşim halinde bulunmak, halkımızın beklentilerini karşılamamıza çok yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.




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