Başkan Bulutlar, Ramazan ayını değerlendirdi

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ramazan ayına yönelik olarak geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Bulutlar, Ramazan ayının ilçede huzur ve sükunet içerisinde geçirilebilmesi için belediyenin tüm birimlerinin adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, personelin bu yönde büyük bir özveri içerisinde çalıştığını belirtti.

Ramazan’ın sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunun pekiştiği bir ay olduğuna dikkati çeken Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, belediye olarak bu çerçevede çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin gıdadan giyim ve kuşama kadar tüm ihtiyaçlarının AK Masa tarafından önceden tespit edildiğinin altını çizen Başkan Bulutlar, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik; ihtiyaçlarını da, kesinlikle onları incitmeden, kırıp ve dökmeden temin etmeye çalıştık. Kimi ailelerimize gıda paketleri ulaştırdık, kimilerine ise ücretsiz ekmek olanağı sağladık. Sadece Ramazan ayı içerisinde 28 bin adet ücretsiz ekmek kartı dağıttık. İlaveten alışveriş çekleriyle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya çalıştık, yüzleri gülsün istedik" diye konuştu.

Yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle Ramazan ayını iftar sofralarıyla şenlendirdiklerini anlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yenişehir’deki Müftü Solakzade Camii bahçesine kurdukları iftar sofrasında her gün 2 bin ile 3 bin kişinin orucunu açma fırsatı bulduğunu kaydetti. Ramazan’a ayrı bir anlam ve renk katan bu faaliyetin, özellikle Erzurum’da yükseköğrenim gören öğrenciler için birer can simidine dönüştüğünü ifade eden Bulutlar, "Ramazan ayı boyunca iftar soframıza konuk olanların sayısının 50 bini bulmuş olmasını bekliyoruz. İftar sofralarımız herkesi ağırladı; her yaştan ve her kesimden insanımız, iftar soframıza akın etti. Onlarla zaman zaman bir araya geldik, istişarelerde bulunduk, sohbet ettik; birlik ve beraberlik adına birbirinden güzel örnekler verdik." ifadelerini kullandı.

Palandöken Belediyesi’nin iftar ikramının sadece Yenişehir Solakzade Camii bahçesine kurulan sofrayla sınırlı kalmadığını anlatan Başkan Orhan Bulutlar, belediyenin iftar çadırına gelemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşların da, yemeklerini evlerine kadar ulaştırdıklarını söyledi. Bu uygulamanın bir ilk olduğuna işaret eden Bulutlar, bu bağlamda 180 ailenin evine özel servisle yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ramazan ayı süresince verilen hizmetlere ek olarak; camiler ve mescitlerde yapılan Ramazan temizliklerini de hatırlattı. İlçe sınırları dahilindeki 49 caminin tamamında yılda iki kez tepeden tırnağa temizlik işlemi yaptıklarını anımsatan Başkan Bulutlar, "İlçemizde bulunan 49 camimizin halılarının tamamı makinelerle yıkandı. Camlar, kapılar, duvarlar, avizeler ve ayakkabı dolapları temizlenerek hijyenik bir hale getirildi" dedi. Palandöken’de bu çalışmayı gelenek haline getirdiklerini kaydeden Bulutlar, "Bu işlemi yılda iki kez yapıyoruz. Ramazan ayında ki; bu hizmetimiz çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda ibadet ayı olduğu için camilerin temiz bulundurulması ve tutulması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Palandöken Belediyesi olarak Ramazan süresince denetimlerin artarak devam ettirildiğini de söyleyen Bulutlar, "Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi ve Ramazan ayı boyunca sorumluluk alanlarındaki tüm üretim ve satış alanlarında denetimlerini taviz vermeksizin, aksatmadan ve eksiksiz bir şekilde yapmıştır. Ramazan ayının huzur ve sükunet içerisinde geçirilmesinde katkısı bulunan çok kıymetli hemşerilerime, belediyemizin çalışkan personeline ve diğer kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’mızın hemşerilerime, İslam alemine birlik, beraberlik, barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" diye konuştu.