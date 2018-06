Başkan Bulutlar, ramazan ayını değerlendirdi

Ramazan ayına özel olarak bir değerlendirme yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ”Toplumsal birliktelik ve dayanışma duygusunun en güzel örnekleri Palandöken’de sergilendi. İlçemizde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın ise evlerine kadar ulaştırılan sıcak iftar yemekleri, Ramazan ayımızın tadı tuzu oldu” dedi.

İFTAR BULUŞMALARI YAPTIK

Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan ayının, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma demek olduğunu ifade eden Bulutlar, “İlçemizdeki şehit ailelerimizi hiçbir zaman unutmadık ve Ramazan ayında da verdiğimiz iftar yemeğiyle bir araya geldik. Yine meclis üyelerimizle, mahalle muhtarlarımızla, belediye personelimizle, Ak Parti ilçe teşkilatlarımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte iftar sofralarında buluştuk, hem gönüllerimizi birleştirdik hem de istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

İLÇEMİZDE HERKESE ULAŞMAYA ÇALIŞTIK

Ramazan ayına yönelik olarak geniş kapsamlı bir değerlendirme yapan Başkan Bulutlar, “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettik; ihtiyaçlarını da, kesinlikle onları incitmeden, kırıp ve dökmeden temin etmeye çalıştık. Kimi ailelerimize gıda paketleri ulaştırdık, kimilerine ise ücretsiz ekmek olanağı sağladık. Sadece Ramazan ayı için değil 12 ay boyunca; yani her ay 35 bin adet ücretsiz ekmek kartı dağıttık. İlaveten bin 500 aileye alışveriş çekleriyle ailelerimizin yanında olmaya çalıştık”

İFTAR SOFRALARIMIZDA KARDEŞLİĞİMİZİ PERÇİNLEDİK

Ramazan ayını iftar sofralarıyla kardeşliği perçinlediklerini ve şenlendirdiklerini anlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Geleneksel hale getirdiğimiz ve yaklaşık 9 yıldır düzenli bir şekilde aksatmadan Yenişehir’deki Müftü Solakzade Camii bahçesine kurduğumuz iftar sofrasında her gün ortalama bin 500 ile 2 bin kişiye yönelik iftar yemeği ikramında bulunduk. İftar sofralarımız herkesi ağırladı; her yaştan ve her kesimden insanımız, iftar soframıza akın etti. Onlarla zaman zaman bir araya geldik, istişarelerde bulunduk, sohbet ettik; birlik ve beraberlik adına birbirinden güzel örnekler verdik. Kısacası kardeşliğimizi bu sofralar da perçinledik”

EVLERE YEMEK SERVİSİ YAPILDI

Palandöken Belediyesi’nin iftar ikramının sadece Yenişehir Solakzade Camii bahçesine kurulan sofrayla sınırlı kalmadığını ifade eden Başkan Orhan Bulutlar, “Belediyenin iftar çadırına gelemeyecek kadar yaşlı ve hasta olan vatandaşların da, yemeklerini evlerine kadar ulaştırdıklarını söyledi. Bu uygulamanın bir ilk olduğuna işaret eden Bulutlar, bu bağlamda 350 ailenin evine özel servisle yemek ulaştırdıklarını bildirdi.

TÜM CAMİLERİMİZİ RAMAZAN’A HAZIR HALE GETİRDİK.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Ramazan ayı süresince verilen hizmetlere ek olarak; camiler ve mescitlerde yapılan Ramazan temizliklerini de hatırlattı. İlçe sınırları dahilindeki 49 caminin tamamında yılda iki kez tepeden tırnağa temizlik işlemi yaptıklarını anımsatan Başkan Bulutlar, "İlçemizde bulunan 49 camimizin halılarının tamamı makinelerle yıkandı. Camlar, kapılar, duvarlar, avizeler ve ayakkabı dolapları temizlenerek hijyenik bir hale getirildi. Bu işlemi yılda iki kez yapıyoruz. Ramazan ayındaki bu hizmetimiz çok daha anlamlı hale geliyor.” dedi.

DENETİMLERİMİZDEN TAVİZ VERMEDİK

Ramazan süresince denetimlerin artarak devam ettirildiğini de hatırlatan Başkan Bulutlar, "Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi ve Ramazan ayı boyunca sorumluluk alanlarındaki tüm üretim ve satış alanlarında denetimlerini taviz vermeksizin, aksatmadan ve eksiksiz bir şekilde yapmıştır. Ramazan ayının huzur ve sükunet içerisinde geçirilmesinde katkısı bulunan çok kıymetli hemşerilerime, belediyemizin çalışkan personeline ve diğer kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’mızın hemşerilerime, İslam âlemine birlik, beraberlik, barış, huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" diye konuştu.