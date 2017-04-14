Başkan Bulutlar, “Sandığa gidelim ülkemiz için evet diyelim”

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde 7/24 mesai yaparak Palandöken ilçesini adeta karış karış gezen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, halk oylamasına iki gün kala önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bulutlar, sandığa gitmenin vatandaşlık görevlerinin belki de en önemlisi olduğuna dikkati çekerek, "Pazar günü sandık başına gidelim ve Türkiye için dönüm noktası anlamına gelen Anayasa değişikliklerine hep birlikte ’Evet’ diyelim. Çünkü ’Evet’ demek; Türkiye’nin gelişip büyümesine ve başını yükseklere kaldırmasına engel teşkil eden bütün prangalardan kurtarılması demek olacak" ifadelerini kullandı.

15 YILLIK PARTİ İKTİDARI

Türkiye’nin siyasi istikrar ve huzura 2002 yılında AK Parti iktidarıyla kavuştuğunu ve 15 yıl boyunca Türkiye’nin birbiri ardına gelişim hamleleri yaptığını vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Referandumla ilgili olarak bize eleştiride bulunan çevreler; ’15 yıldır ülkeyi zaten AK Parti yönetmiyor mu?’ şeklinde garip bir eleştiri getiriyorlar. Evet, bu ülkeyi 15 yıldır AK Parti yönetiyor. Ancak bu 15 yıllık süre zarfında karşı karşıya kalınan badireleri, kurulan tuzakları, Türkiye’nin önüne çekilmek istenen setleri ve engelleri hepimiz biliyoruz, herkes de biliyor. Kimse inkar etmesin; 15 yıl boyunca iktidardan alaşağı edilmek istenen parti hep AK Parti oldu. Kapatma davalarıyla karşılaşan, 367 garabetiyle karşı karşıya bırakılan, 17-25 Aralık tuzağına çekilmek istenen ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimiyle derdest edilmek istenen parti de AK Parti oldu. Bunların sebeplerini iyi analiz etmek lazım, sorgulamak lazım, ders çıkarmak lazım. Çünkü AK Parti ve partimizin Kurucu Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de son sözü milletin söylemesini istemeyen çevreleri sürekli rahatsız etti.

Küresel emperyalist güçleri tedirgin etti. Onların iç ve dış uzantılarını da endişeye şevketti. Çünkü onlar karşılarında hiçbir zaman güçlü bir Türkiye istemedi. Onların istediği silik bir siyasetle idare edilmeye çalışılan bir Türkiye idi. Ama AK Parti bu beklentiyi boşa çıkardı. Milletten aldığı güç ve destekle tüm tuzakları bozdu, tüm oyunları boşa çıkardı; milli iradeyi başının üzerinde taşıdı ve Türkiye’yi bir anda dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği bir ülke haline getirdi. AK Parti geride kalan 15 yıllık süre zarfında şayet emperyalistlerle, içerideki hainlerle, ihanet şebekeleriyle, Atatürk’ü, Cumhuriyet’i ve Laiklik’i istismar edenlerle ve sömürenlerle mücadele etmek durumunda kalmasaydı, bugün Türkiye çok daha güçlü ve gelişmiş bir ülke olabilirdi. İşte 16 Nisan bu yüzden önemli. 16 Nisan’da ülkenin önünde kalkınmaya, güçlenmeye ve lider bir ülke olmaya engel teşkil eden ne kadar unsur varsa, top yekün temizlenmiş olacak. Tabi bu temizlik için icazeti yine millet verecek, sandık başına giden halkımız verecek, tercihlerini ’Evet’ yönünde ortaya koyan seçmenlerimiz verecek" diye konuştu.

BULUTLAR SEÇMENLERE SESLENDİ

Seçmenlere seslenen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yakın döneme kısaca bir göz geçirilmesini isteyerek, "Türkiye’de askeri darbelerin yaşandığı dönemlere bakılacak olunursa, o dönemlerin hep Türkiye’nin güçlenmeye başladığı dönemler olduğu rahatlıkla görülecektir. Rahmetli Adnan Menderes dönemi ortadadır, Türkiye o dönemde sıçrama yapmaya başlamış, ülkedeki kalkınma hamlesi maalesef sekteye uğratılmıştır. Rahmetli Turgut Özal dönemi ortadadır. Onun döneminde de Türkiye canlanmaya başlamış ama maalesef küresel güçler ve onların içerideki uzantıları yine devreye girmiş Türkiye’deki bu olumlu seyri sona erdirmiştir. Rahmetli Necmettin Erbakan dönemi ortadadır. Sadece ve sadece 1,5 yıllık süre zarfında ülkedeki ekonomik büyüme oranı 8 puan birden artmıştır. Ne yazık ki peşine 28 Şubat yaşanmıştır. Üstelik bu dönemlerin tamamındaki hükümetlerle Cumhurbaşkanlığı makamı arasında sürekli bir uyumsuzluk olmuştur. İşte biz diyoruz ki; Türkiye bir daha böyle dönemleri yaşamasın. Türkiye, yakaladığı kalkınma hızını artırarak yoluna devam etsin. Milletin dışında hiçbir güç bu ülkede belirleyici rol üstlenmesin, hiçbir kurum ya da yapı, darbeye yeltenmesin. 16 Nisan işte bu rüyanın gerçeğe dönüşeceği bir oylama olacak" şeklinde konuştu.