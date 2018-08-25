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25 Ağustos 2018 10:10

Başkan Bulutlar, şehit ailelerini unutmadı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran’da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran’da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanıp bir süre tedavi gördükten sonra 17 Haziran 2018 şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) ailesini ve Diyarbakır Lice’de 19 Ağustos 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Metin Aydemir’in ailesini ziyaret etti.

Başkan Bulutlar, şehit ailelerini unutmadı

25 Ağustos 2018 10:10


Kurban Bayram dolaysıya hem bayramlarını kutlamak için hem de hal hatır sormak için ziyaret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar ve vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda ettiler. Bu fedakarlıklarını asla unutamayız. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşımızı şehit ederek ülkemizde kaos ve gerilim oluşturmak isteyen hain terör örgütleri ve şer odakları bilsinler ki asla başarılı olamayacaklardır." ifadelerini kullandı.


Başkan Bulutlar şöyle devam etti: "Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli aileleri, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetlerdir. Şehit ailelerimizi her fırsatta ziyaret ediyor, onları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri apayrıdır. Kapımız onlara her zaman açık olacaktır ve onlar için ne yaparsak yapalım az olduğunun da farkındayız. Vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum." dedi.


Belediye Başkanı Bulutların bayram da yalnız bırakmadığından dolayı şehit aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler.




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