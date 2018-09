Başkan Bulutlar, vatandaşlarla çay içti istişarede bulundu

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde esnafın sorunlarını dinledi vatandaşlarla çay içip istişare eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,“ Geçici de olsa son günlerde ülkemizde başlatılmış bir ekonomik savaş var. Bizler de bu süreçte esnafımızın yanın da olduğumuzu göstermek adına sürekli esnafımızla birlikteyiz. Esnafımız İlçemizin can simididir. Esnafın büyüyüp gelişmesi ekonomik sıkıntılarını çözmesi Erzurum’umuzun da büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Esnafın sıkıntı yaşaması ya da zor durumda kalması Erzurum’umuzun bütününü etkilemektedir. Dolayısıyla esnafımızın her türlü sıkıntısı aynı zamanda bizim de sıkıntımızdır. Çünkü biz birlikte, hep beraber, Palandökeni, Erzurum’u oluşturuyoruz. Küçük ve orta ölçekli esnaf Erzurum’da ciddi bir istihdam alanı oluşturarak şehrimizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Biz de esnafımızın hiçbir sıkıntısına ve derdine kulak tıkamayacağız. Esnafımızın her zaman ve her fırsatta yanın da olduğumuzu bilsinler. Bu süreci ortak akılla çözeceğiz” dedi.

Milletimizle iç içe olmak beni mutlu ediyor

Esnaf gezisinin ardından çay molası veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yıldız Camiisin bahçesinde vatandaşlarla çay içerik sohbet etti. Başkan Bulutlar, ”Esnafımızın sıkıntısı ve sorunları olduğu kadar vatandaşlarımızın da soruları ve talepleri var. Bir ilçe belediyesi olarak gücümüz yettiğince her türlü sıkıntısını ve ihtiyacını hiç çekinmeden belediyeye yada doğrudan bana iletebilirler. Halk günümüz var ve aksatmadan sürdürüyoruz. Bizzat benim katıldığım Pazartesi günleri halk günümüz oluyor. Ne talebiniz olursa olsun bize bildirin, gücümüz yettiğince sizlere yardımcı olalım. Temizlik, çöp, park, asfalt, kaldırım, ışıklandırma veya özel kısacası adı ne olursa olsun benzeri her konuda hiç çekinmeden belediyemizin kapısını çalabilirsiniz. Belediyemiz sizin emrinizdedir, hep birlikte hareket edip birbirimize öneri ve katkı sunarak Palandökenimizi birlikte yönetip sorunlarımıza birlikte çözümler üreteceğiz. Ben milletimizle iç içe olmaktan mutluyum ve huzurluyum” diye konuştu.