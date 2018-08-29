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29 Ağustos 2018 11:54

Başkan Bulutlar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulutlar’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2018 11:54


Başkan Bulutlar, "Ağustos, Türk milletinin zafer ayıdır" dedi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık inancı ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını belirterek, bunu 30 Ağustos’ta tüm dünyaya göstermiştir. Fakat anlamayana 15 Temmuz da bir kez daha kanıtladığını belirtti. Hiç bir zaman esareti kabul etmeyen Türk milletinin, vatan toprakları için göstermiş olduğu onurlu mücadelesinin zaferini 30 Ağustos’ta kutladığını ifade eden Başkan Bulutlar, şunları kaydetti: "Ağustos, Türk milletinin zafer ayıdır. Aziz milletimiz geçmişte, Malazgirt Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Estergon Kalesi’ndeki zaferlerini Ağustos ayında kazanmıştır. Geçmişte bu zaferlerle yeni bir başlangıç yaparak adını tarihe altın harflerle yazdıran Türk milleti, 15 Temmuz hani girilmişin ardından tek vücut olmuş 30 Ağustos Zafer gibi çok değerli zafer kazanmıştır. Her alanda tam Bağımsız Türkiye için yeni Cumhurbaşkanımızla, yeni hükümetimizle yine adını tarihe altın harflerle yazdırıyor.


96 yıl önce sayı ve silah üstünlüğü olan bir orduya karşı verilmiş kutsal mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla bu kez sosyal ve ekonomik anlamda 2023 ve 2071 hedefleri için verildiğini söyleyen Başkan Bulutlar, "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kalbinde iman, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan milletimiz tüm dünyaya bağımsızlığından ve istiklalinden vazgeçmeyeceğini 96 yıl önce ilan etmiştir. Anlamayanlara 15 Temmuz da bir kere dana göstermiş ve anlatmıştır. Bağımsızlığı uğruna kanının son damlasına kadar gözünü kırpmadan vatanını savunan Türk milleti şanlı bir zafer ile destan yazmıştır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah’ tan rahmet gazilerimize ve şehit ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" dedi.




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