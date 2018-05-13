Başkan Bulutlar`dan Anneler Günü kutlama mesajı

“ Karşılıksız ve koşulsuz bir sevgiye dayanan, hiçbir değerle kıyaslanamayacak kadar yüce bir duygudur annelik” diyen Belediye Başkan Bulutlar,” Anne sevgisi, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisidir. Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler”

Bulutlar,” Şüphesiz ki, onlara olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Kaldı ki dünya da anne sevgisinin yerini dolduracak başka bir sevgi de yoktur. Çünkü onlar dünyanın en değerli ve kutsal varlıkları oldukları gibi, onlara layık evlat olmak da bizlerin yerine getireceği en önemli görevdir.

Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Üzerimizde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır.

Annelerimizin bu mutlu günlerinde evlatlarını bağrına basamayan, onları kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerimizin her zaman yanlarındayız. Onlar; yüreğimizde sonsuza kadar yaşayacak kahraman şehitlerimizin bize emanetidir.

Her çocuk annesini mutlu görmek ister. Çünkü annelerin mutluluğu, hem evlatlarının hem de toplumun mutluluğudur. Mutlu ve huzurlu bir toplum için en büyük dileğimiz bütün annelerimizin mutluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan başta şehit annelerim olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü`nü kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum” dedi.