Başkan Bulutlar'dan Gaziler Günü mesajı

Başkan Bulutlar, vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Türk milletinin bu uğurda nice şehitler ve gaziler vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.

Başkanı Bulutlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tüm tehditlere karşı binlerce yıldır canı pahasına mücadele ettiğini ifade eden Başkan Orhan Bulutlar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile asırlardır şer odaklarına karşı mücadele eden bu milletin destansı fedakarlığı, bugünlere ulaşmamızın en büyük nedenidir. Uğruna çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" dedi.

VATANIMIZI CANIMIZ'DAN ÜSTÜN TUTARIZ

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan Türk milletinin bu uğurda nice şehitler ve gaziler vermeye her zaman hazır olduğunu vurgulayan Başkan Bulutlar , "Yüzlerce yıldır vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz 15 Temmuz'da da aynı kahraman duruşunu sergilemiş, vatanımızı şer odaklarına teslim etmemek için göğsünü tanklara kahramanca siper etmiştir. Böyle kahraman bir millet dünyanın hiç bir yerinde yoktur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum" diye konuştu.