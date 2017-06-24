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24 Haziran 2017 12:22

Başkan Bulutlar’ın, Ramazan Bayramı mesajı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, milletçe birlik ve beraberliği gösterme imkanı veren bir Ramazan Bayramı´nı daha idrak etmenin engin mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Başkan Bulutlar’ın, Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 12:22


On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Palandöken’de birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını ifade eden Bulutlar, tüm hemşehrilerinin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutladı. Belediye Başkan Orhan Bulutlar: “Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.




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