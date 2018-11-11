Başkan Kılıç, BB Erzurumspor maçını hemşehrileriyle izledi

Çat'tan gelen yüzlerce hemşehrisiyle birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Kılıç'a, oğlu Toprak Kılıç ve Çat Belediye Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir' de eşlik etti.

Başkan Kılıç, 90 dakika boyunca heyecandan adeta hop oturup, hop kalktı. Maçı protokolden izlemek yerine kale arkasından izleyen Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 2-1'lik galibiyet coşkusunu ise Çatlı hemşehrileriyle birlikte yaşadı.