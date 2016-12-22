Başkan Kılıç, "Bu işin peşini bırakmayacağım"

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum’daki çetin kış koşullarını Türkiye’nin gündemine oturtmak için harekete geçti. Başkan Kılıç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP’nin bütün milletvekillerine mektup gönderdi. Önceki gün yaptığı yazılı açıklamayla Erzurum’daki tüketilen doğalgaz ve kömür için devlet sübvansesi isteyen Çat Belediye Başkanı Kılıç, partisini mensup milletvekillerinden konuyu TBMM gündemine taşımalarını istedi.

Çat Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Arif Hikmet Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Milletvekillerine yönelik olarak yazdığı mektupta şunları kaydetti: "Malumlarınız olduğu üzere; Erzurum’da son 65 yılın en soğuk kış mevsimi geçirilmektedir. Hafta başında hava sıcaklığının sıfırın altında 38 dereceyi gördüğü ilimizde, maalesef en büyük sorun ısınma ve yakacak giderleridir. İşsizliğin hissedilir düzeyde olduğu bir şehir olan Erzurum’da, asgari ücretli bir çalışan dahi, aylık en az 500 lira yakıt parası ödemekte, aylık gelirinden geriye kalan kısmıyla da, evini ve ailesini geçindirmek durumunda kalmaktadır. Geçtiğimiz yıl kış mevsiminde olduğu gibi, bu yıl da üzerinde ısrarla durduğumuz husus, Erzurum’la birlikte çetin kış koşullarıyla mücadele verilen diğer bölge illerinde ısınma giderlerinin sübvanse edilmesi yönündedir. Bu talep aslında iktidar partisine mensup belediye başkanlarının da arzusudur, fakat siyasi ikbal endişesi dolayasıyla onlar tarafından bir türlü dile getirilememektedir. Biz, şehrin genel anlamda böyle bir beklentisi olduğunu bildiğimiz için bu konuyu her fırsatta dile getiriyor ve hükümetin, çetin kış koşullarının bölge illerine bulunduğu sert mali etkileri azaltıcı tedbirler alması gerektiğini sıklıkla vurguluyoruz. Bu bağlamda yine önceki gün yaptığımız açıklama, Erzurum kamuoyunda büyük ilgi uyandırmış, yerel ve yaygın basın kuruluşları bizim bu yöndeki talebimize tam destek vermişlerdir. İlaveten talebimiz, sosyal medyada da yoğun bir destek bulmuş, çeşitli siyasi görüşlere mensup vatandaşlarımız, haklı talebimizle ilgili olarak bize tebrik ve teşekkür mesajlarını sunmuşlardır.

Arzumuz odur ki; Erzurum ve bölge illerinde kışın mali etkilerinin azaltılabilmesi için hükümetin harekete geçmesi gerektiği yönündeki hakikatin, zat-ı aliniz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de dile getirilmesidir. Yöre insanının bu beklentisinin TBMM’de en yüksek perdeden seslendirilmesi anlamına gelecek olan bu yaklaşımın, partimizin prestiji açısından da, naçizane kayda değer olacağını düşünmekteyiz. Bölgemize olan bakış açınızı, sıcak ilgi ve alakanızı yakınen bilen bir belediye başkanınız olarak; hassasiyetiniz için teşekkürü şimdiden bir borç biliyor, saygılarımı sunuyorum."