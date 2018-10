Arif Hikmet Kılıç'ın Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte çehresi değişmeye başlayan Çat, bugün Erzurum'un birçok ilçesine adeta taş çıkartacak bir noktaya geldi.

Başkan Kılıç, “Çat ilçemizde ilklere imza attık. 2014 yılındaki Çat'la bugünkü Çat arasında dağlar kadar fark var” dedi.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'la göreve geldiği 2014 yılından bu zamana kadar geçen süreyi değerlendirdi. Başkan Kılıç, “Biz ilçede görev süremizi doldurup gitmek için belediye başkanı olmadık. Biz Çat'a hizmet etmek için, Çatlı hemşehrilerimizin yıllardır özlem duyduğu belediyecilik hizmetlerini verebilmek ve ilçemizin makus talihini değiştirmek için başkan olduk. Geldiğimiz noktada çok şükür, Çat'ın çehresini her anlamda değiştirmeyi başardık.” dedi.

İşte Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ağzından 2014 yılından bu zamana kadar geçen sürenin hizmet değerlendirmesi:

İLÇEDE İLK ADIM KADIN DİNLENME EVİ

Başkan Kılıç Çat Belediye Başkanı olur olmaz attığı ilk adım “Kadın Dinlenme Evi” oldu. Köylerden ilçe merkezine çeşitli sebeplerle gelen kadınlara hizmet verilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında kadınlar sıcacık bir mekâna kavuşmuş oldu. İçerisinde bebek emzirme odalarından dinlenme odalarına ve hatta yemek imkânına varıncaya kadar birçok olanağa sahip kadın dinlenme evi sayesinde hem köylü kadınlar ve hem de çocukları ilçe merkezinde olmaktan kurtarıldı.

KÜLTÜR, TARİH VE TURİSTİK GEZİLER

Erzurum'un Çat ilçesindeki değişimler, bunlarla da sınırlı kalmadı. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın birbiri ardına hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle ilköğretim öğrencilerinden meclis üyeleri ve muhtarlara, ev hanımlarından Kur'an kursu öğreticileri ve öğrencilerine varıncaya kadar herkes için yeni bir dönem başladı. Başkan Kılıç, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve turistik mekânlara sahip birçok iline kültür, tarih ve turistik geziler düzenledi. İlköğretim okulu öğrencilerini, muhtarlar ve meclis üyelerini İstanbul'a, ev hanımları ile Kur'an kursu bayan öğretici ve öğrencilerini ise, Erzurum'a yönelik olarak gerçekleştirdiği gezi programlarıyla sevindiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçe sakinlerinin farkındalık gelişimlerine önemli katkılar sağladı.

ŞEHİR MERKEZİNDE KOORDİNASYON MERKEZİ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'la birlikte gelişip canlanmaya ve hareket kazanmaya başlayan ilçe, Türkiye'de bir ilke imza atılarak Koordinasyon Merkezi'ne de kavuşturuldu. Başkan Arif Hikmet Kılıç, Erzurum şehir merkezinde açtığı Koordinasyon Merkezi ile Çatlıları adeta geniş imkanlara sahip yeni bir yuvaya kavuşturdu. Hem Erzurum şehir merkezinde ve hem de Çat'ta ikamet eden vatandaşlar için kapıların ardına kadar açıldığı koordinasyon merkezinin açılışını ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıç'ın bu hamlesi Erzurum'daki diğer ilçelere de örnek oldu. Birçok ilçe, tıpkı Çat Belediyesi'nin yaptığı gibi Erzurum şehir merkezinde koordinasyon merkezleri açtı.

Öte yandan Çat Belediyesi'nin söz konusu projesi, sosyal sorumluluk alanında Türkiye ikinciliği ödülü aldı. Başkan Kılıç'ın ödülünü ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdi.

ÇAT İLÇESİNDE FESTİVAL COŞKUSU

Erzurum'un Çat ilçesindeki değişim ve dönüşüm rüzgârı, festivallerle devam etti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum'da yine bir ilke imza atarak Çaşır ve Işkın Festivali düzenledi. Geleneksel hale getirilen festival kapsamında ünlü sanatçıların akın etmeye başladığı Çat ilçesinde, Erzurum'a has bitkisel ürünler olan Çaşır ve Işkın'ın adını da tüm Türkiye duymaya başladı. Her yıl düzenlenen festivalle, Çat ilçesinin adını tüm Türkiye'ye duyurmayı amaçlayan Başkan Kılıç, bu çalışma sayesinde magazin basınının da gündemi oldu. Yaygın birçok basın kuruluşu ve medya organı, söz konusu festival sayesinde günlerce Erzurum'un Çat ilçesini, ışkın ve Çaşır'ın yanı sıra Başkan Arif Hikmet Kılıç'ı konuştu.

ÇAT İLÇE MERKEZİNDE İFTAR ÇADIRI

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın imzasını attığı ilklerden birisi de, Ramazan programı oldu. Başkan Kılıç'ın talimatıyla ilçe merkezine kurulan İftar Çadırı sayesinde ihtiyaç sahibi çok sayıda aile orucunu sıcak yemekle açtı. Çat Belediyesi İftar Çadırı, aynı zamanda ilçedeki öğrencilerin, kamu çalışanlarının ve hatta yolcuların bile ilgi odağı oldu. İftar çadırında sık sık eşlik vatandaşlarla Ramazan ayına ayrı bir anlam kazandıran Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, böylece ilçede yeni bir geleneğin mimarı oldu. Başkan Kılıç, görev süresi boyunca iftar çadırını her Ramazan ayında hizmete sokarak vatandaşların takdirini topladı.

HİZMET YAĞMURU BİR BAŞLADI, PİR BAŞLADI

Erzurum'un Çat ilçesinde Arif Hikmet Kılıç'la birlikte başlayan hizmet yağmuru, çocuk parkları, dinlenme ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması ile devam etti. Başkan Kılıç, çocuklar için ilçe merkezinde özel olarak tasarlattığı çocuk parklarıyla göz doldururken, ilçe merkezine ise adeta gözleri kamaştıran tuvaletler yaptırdı. Çevre düzenlemesi ve üstyapı hizmetlerine de ağırlık veren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, gerçekleştirdiği hamlelerle Türkiye'nin dört bir yanındaki CHP'li belediyelere de örnek oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinden bir an olsun düşürmediği Başkan Kılıç'ı, Türkiye'nin dört bir yanından siyasetçiler ve belediye başkanları ziyaret etti.

ÇAT'IN ÇEHRESİ KILIÇŞ'LA DEĞİŞTİ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Çat'ın çehresini değiştirmek amacıyla başlattığı hamleyi ilçe merkezine kazandırdığı sosyal tesisle taçlandırdı. Açılışı görkemli bir törenle yapılan Çat Belediyesi Sosyal Tesisleri, ilçenin yeni gözdesi haline gelirken, Başkan Kılıç sayesinde cazibe kazanan ilçede toplu konut seferberliği de başlatıldı. Başkan Kılıç'ın öncülüğünde ilçede onlarca konut inşa edilirken, ilçe merkezi yenilenen yüzü ve modern imar planıyla adeta bir çekim merkezine dönüştü. Başkan Kılıç sayesinde yeni konutlar ve yeni işyerlerine kavuşan ilçe merkezi, görenlerin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor.

YABAN HAYATINA DA KOL KANAT GERDİ

Başkan Arif Hikmet Kılıç, sosyal sorumluluk çalışmalarına her fırsatta yenilerini ekledi. Başkan Kılıç, doğal yaşamın korunması adına yaban hayvanları için de kol kanat gerdi. Kış aylarında aç kalmamaları için Çat'ın kırsal kesimlerine binlerce ekmek döktüren Kılıç, bu çalışmayla hem ekmek israfının önüne geçti, hem de yaban hayatı koruma altına aldı. Başkan Kılıç, ilçe merkezindeki sokak hayvanları için de mama istasyonları kurarak, burada da sahipsiz ve başıboş hayvanların karınlarını doyurmalarını sağladı. Hayvan sever örgütlerin ve derneklerin büyük beğenisini kazanan bu çalışma, yine Türkiye'deki birçok belediye için model haline geldi.

ÇATLILARI HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'la birlikte başlayan değişim ve dönüşüm rüzgarı bunlarla da sınırlı kalmadı. Başkan Kılıç, Erzurum'daki hastanelerde yatarak tedavi gören Çatlı hemşehrilerine çiçek ve şeker göndererek, onları da yalnız bırakmadı. Bulduğu her fırsatta hastaneleri ziyaret eden ve Çatlı hastalarla yakınlarına her daim kucak açan Başkan Kılıç, bu çalışmayı da bir gelenek haline getirdi. Tıpkı diğer çalışmaları gibi, Başkan Kılıç'ın bu çalışması da, Erzurum'daki birçok belediye tarafından örnek alınarak gelenek haline getirildi.

ÇAT BELEDİYESİ HAYATIN HER ALANINDA

Erzurum'un Çat ilçesi, festivallerde de boy gösterdi. Başkan Kılıç, Erzurum'daki kış festivalleri başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen festival ve tanıtım günlerinden de uzak durmadı. Hemen her fuar ve festivalde Çat Belediyesi standı kurdurtan Başkan Kılıç, söz konusu fuarlarda hem belediyenin çalışmalarını, hem de Çat'ın çok özel bir tada sahip balını tanıttı. Başkan Kılıç, milli bayramlar ve günlerde olduğu gibi, dini bayramlar ve mübarek geceleri de unutmadı. Kılıç, her yıl Mevlid Kandili'nde hem ilçede hem de Erzurum şehir merkezinde binlerce vatandaşa gül dağıttı, Mevlid-i Şerif'ler okuttu. Kılıç'ın yürüttüğü bir diğer çalışma da, Aşure etkinlikleri oldu. Kılıç, her yıl Muharrem ayında hem iftar organizasyonlarına imzasını attı, hem de yine binlerce kişiye aşure ikramında bulundu.

KÖYLERE TAZİYE EVLERİ VE CAMİ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, ilçe merkezinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra mahalle köyleri de unutmadı. Kılıç, ilçeye bağlı köy mahallelere taziye evleri kazandırmakla kalmadı, bakım ve onarıma ihtiyaç duyan camilerin çehresini de değiştirdi. Kimi camilere minare, kimi camilere tuvalet ve kimi camileri de baştan aşağı yeniden yaptıran Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, mahalle muhtarlarıyla sürekli bir araya geldi, koordinasyon toplantıları yaptı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri adına mahalle muhtarlarının her birine bilgisayar hediye eden Başkan Kılıç, karşılıklı görüş alışverişi ve istişare anlamında tüm belediye başkanları için adeta rol model haline geldi.

ÇAT BELEDİYESİ'NDEN ÇOK ÖZEL MESİRE ALANI

Çat ilçesindeki fiziki yatırımlar, Başkan Kılıç'ın ortaya koyduğu performans sayesinde süreklilik kazandı. Başkan Kılıç, ilçe merkezine hâkim bir bölgeye yine Çat Belediyesi'ne ait çok özel bir sosyal tesis daha inşa ettirdi. Seyir terası niteliğindeki proje kapsamında restorandan mesire alanlarına varıncaya kadar sosyal bir çok imkan Çatlıların istifadesine sunuldu. Erzurum dışından Çat'a gelenlerin de ağırlandığı sosyal tesisler, görenlerin gözlerini kamaştırırken, bu yatırım ilçe sakinleri tarafından da büyük takdir topladı.

BELEDİYE HİZMET BİNASININ EŞİ YOK!

Çat Belediyesi'nin Erzurum'da bir ilk olarak nitelendirilebilecek bir başka yatırımı ise, Çat Belediyesi hizmet binası oldu. Eski belediye binasının ilçeye hiç yakışmadığını vurgulayan Başkan Kılıç, göreve geldikten sonra borçlarını neredeyse sıfırladığı belediyenin imkanlarıyla göz kamaştıran bir hizmet binası yaptırdı. Erzurum'daki hiçbir ilçe belediyesinin sahip olmadığı hizmet binası, ilçe merkezine ayrı bir hava katarken, Başkan Arif Hikmet Kılıç, bu yatırımla ilçenin çok önemli bir ihtiyacını daha ortadan kaldırmış oldu. Modern mimarisi ve kış tasarımıyla Erzurum'un en prestijli hizmet binası olan Çat Belediyesi hizmet binası, vatandaşa sağladığı kolaylıklarla adından uzun süre söz ettirdi.

ÇAT'TA İSLAM ESERLERİ MÜZESİ

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın ilçeye damgasını vurduğu bir başka yatırım da, İslam Eserleri Müzesi oldu. Başkan Kılıç'ın “Geçmişini bilmeyen geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez” vurgusuyla startını verdiği çalışma sayesinde ilçe girişinde çok özel bir yapı inşa edildi. İslam mimarisinin yanı sıra Selçuklu, Osmanlı ve Türk çağdaş mimarisinden izler taşıyan İslam Eserleri Müzesi, Türkiye'de bir belediye tarafından yaptırılan ilk proje unvanını kazanırken, açılışı da önümüzdeki günlerde yapılacak.

İLÇEMİZE VE ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, tarihinden kopuk ve dini kültürel kodlarını geleceğe taşıyamamış toplumların tarih sahnesinden silinmeye mahkum olduğunu belirterek, “Millet olarak bizim tarihimiz, aslında geleceğimize ışık tutan nice olaylarla dolu. Bu bakımdan geçmişimizi iyi bilmemiz ve gelecek planlarımızı da ona göre yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda ilçemize kazandırdığımız İslam Eserleri Müzesi, geçmişle bugün ve gelecek arasında inşallah bir köprü vazifesi görecek. İlçemize ve Erzurum'umuza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ YAPILACAK

İslam Eserleri Müzesi'nin kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Kılıç, ayrıca bu müzede teşhir edilmesi arzu edilen dini ve kültürel değere sahip eserlere de sahip çıkacaklarını belirtti.

Kılıç, müzeye kazandırılmak istenen eserler için adeta seferber olduklarını belirterek, “Bu anlamda geri dönüşümler başladı. Türkiye'nin dört bir yanından bizi arayanlar oluyor, müzeye eser bağışlayanlar oluyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de şu anda müzemizin eksikliklerini gideriyoruz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra inşallah adına ve şanına yaraşır bir açılışla İslam Eserleri Müzemizi hizmete açacağız” diye konuştu.