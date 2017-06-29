Başkan Kılıç, Çatlılar Derneğini misafir etti

"Sıla-i Rahim" programı kapsamında Erzurum’a gelenlerin çoğunun Çat ilçesinden olması, Çat’da yapılan programı daha da anlamlı kıldı.

Program kapsamında İstanbul Büyükçekmece Çatlılar Derneği yöneticileri ve üyelerini program kapsamımda misafir eden Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, kendisini ziyaret eden dernek yöneticileri ve üyelerinin hepsini kendisinin birer akrabası olarak gördüğünü ifade etti. Her zaman Çatlıların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini kaydeden Kılıç, "Hemşehrilerimizi baba ocaklarında birlik ve beraberlik içerisinde görmekten ziyadesiyle mutlu oldum. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhu hiç bir zaman bozulmaz. Çat Belediyemizin kapıları tüm Çatlılara sonuna kadar açıktır. İnşallah biz de bu havayı korumak ve daha çok geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.