İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılıç, Kaymakam Saadettin Doğan'a teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnameyle Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç’ın onur konuğu oldu.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnameyle Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın onur konuğu oldu. Onuruna belediye sosyal tesisleri Zirve Cafe de yemek veren Başkan Kılıç, ilçeye verdiği hizmetlerinden dolayı Doğan'a teşekkür etti, çeşitli hediyeler sundu.


Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Çat Kaymakamı Saadettin Doğan onuruna yemek verdi. Çat'a veda edecek olan özel misafiriyle Çat Belediyesi sosyal tesisleri Zirve Cafe de bir araya gelen Başkan Arif Hikmet Kılıç, “Değerli kaymakamımızla ilçemizde büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Her ikimizin de ortak paydası Çat'a hizmet etmekti. Eksik olmasın, Kaymakam Bey güzel işlere imzasını attı. Biz de kendisine ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Çat Kaymakamlığı görevinden Erzurum Vali Yardımcılığı'na atanan Saadettin Doğan da, ilçede oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek, “Mesai arkadaşlarıma ve değerli yöneticilerimize ben de teşekkürü borç biliyorum” dedi.


Onur yemeğine Çat Belediye Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir'in yanı sıra ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve encümenler, mahalle muhtarları katıldı. Yemeğin sonunda Başkan Kılıç, Doğan'a çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.