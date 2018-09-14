Başkan Kılıç, Kaymakam Saadettin Doğan'a teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan kararnameyle Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Çat Kaymakamı Saadettin Doğan, Çat Belediyesi Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın onur konuğu oldu. Onuruna belediye sosyal tesisleri Zirve Cafe de yemek veren Başkan Kılıç, ilçeye verdiği hizmetlerinden dolayı Doğan'a teşekkür etti, çeşitli hediyeler sundu.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Vali Yardımcılığı görevine atanan Çat Kaymakamı Saadettin Doğan onuruna yemek verdi. Çat'a veda edecek olan özel misafiriyle Çat Belediyesi sosyal tesisleri Zirve Cafe de bir araya gelen Başkan Arif Hikmet Kılıç, “Değerli kaymakamımızla ilçemizde büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Her ikimizin de ortak paydası Çat'a hizmet etmekti. Eksik olmasın, Kaymakam Bey güzel işlere imzasını attı. Biz de kendisine ilçemize verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çat Kaymakamlığı görevinden Erzurum Vali Yardımcılığı'na atanan Saadettin Doğan da, ilçede oldukça verimli bir çalışma dönemi geçirdiğini belirterek, “Mesai arkadaşlarıma ve değerli yöneticilerimize ben de teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Onur yemeğine Çat Belediye Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir'in yanı sıra ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve encümenler, mahalle muhtarları katıldı. Yemeğin sonunda Başkan Kılıç, Doğan'a çeşitli hediyeler verdi.