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29 Ağustos 2018 16:44

Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç’tan 30 Ağustos mesajı

29 Ağustos 2018 16:44

Kılıç, mesajında Türk milletinin, özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna malını ve canını seve seve feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen bir millet olduğunu ifade etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Bir milletin vatan sevgisi, onuruyla verdiği bağımsızlık mücadelesi ve direnişinin yakın Türk tarihindeki karşılığı 30 Ağustos 1922’de zafer kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’dir. Bu sene 96’ncı yıldönümünü kutladığımız bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin yokluklara rağmen azim, inanç ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele gösterdi. Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 96’ncı yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak ilkeleri etrafında kenetlenen Türk milleti, tarih sahnesindeki onurlu yürüyüşünü ilelebet sürdürecektir. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin göğsünde iman, yüreğinde bağımsızlık ve özgürlük sevdası olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz asla esaret altına alınamayacaktır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk milletinin vatanını işgal eden şer güçlere karşı elde ettiği eşsiz bir zaferdir. Türk milleti, tarih boyunca esaret altında kalmayı reddeden özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna malını ve canını seve seve feda etmekten hiçbir zaman çekinmeyen bir millettir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Tük milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde büyük bir zafer kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Ulusumuza eşsiz zaferler kazandıran, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.




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