Başkan Kılıç'tan Aktaş için taziye mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Avukat Tuncer Aktaş'ın vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada; Tuncer Aktaş'ın Erzurum'un has bir evladı olduğunu ifade ederek, "Erzurum, gerçekten de önemli bir değerini kaybetmiştir. Tuncer Aktaş ağabeyimiz, gerek siyasetçi kimliği ve gerekse mesleği itibarıyla toplumun hemen her kesimine dokunmuş bir isimdi. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyduk" diye konuştu.

Aktaş'ın Türk hukukuna ve memleketi Erzurum'a olduğu kadar, CHP'ye de önemli hizmetler verdiğinin altını çizen Arif Hikmet Kılıç, "Kendisini her daim rahmet, minnet ve şükranla yad edeceğiz. Allah rahmet eylesin. Ailesinin, eş ve dostlarıyla sevenlerinin başı sağolsun" dedi.