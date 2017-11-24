Başkan Kılıç’tan Öğretmenler Günü mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında; öğretmenden ve eğitimciden yoksun bir milletin, millet olma kabiliyetini kesinlikle kazanamayacağına vurgu yapan Başkan Arif Hikmet Kılıç, "Onlar ki, bize öğrettikleri her harf karşılığında kendilerine yıllarca köle olsak bile haklarını ödeyemeyeceğimiz yegâne varlıklardır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin, en çetin şartlarda bile yurdun dört bir tarafına eğitimin, öğretimin, ilim ve bilimin güneşi olarak doğduklarını dile getiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, şunları kaydetti: "Ülkemizin aydınlık yarınlara kavuşturulmasında öğretmenlerimizin payı kuşkusuz çok büyüktür. Onlar ki, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı büyük bir sabır ve özveriyle yetiştiriyor, bilgiyle donatıyorlar. Onlar ki, ufku geniş, barış ve huzur sevdalısı, ileri görüş sahibi, yeniliklere açık, milli ve manevi değerlerine bağlı bir millet olabilme ideali ve hedefimizin mimarlığını yapıyorlar. Onlar ki, bu uğurda yılmadan, usanmadan, büyük bir aşk ve iştiyakle çalışıyor, yüreklerini ortaya koyuyor ve canımıza adeta can katıyorlar. Bu sebepledir ki; onlar, büyük bir ilim ve irfan deryası olan Hz. Ali Efendimizin de tarif buyurdukları üzere, öğrettikleri her harfe karşılık kendilerine 40 yıl köle olunacak yegâne varlıklardır. Bu yüzden öğretmenlerimizin hakkını ödeyebilmemiz kesinlikle mümkün değildir. İşte bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, kendilerine minnet ve şükran duygularımı iletmek istiyorum."