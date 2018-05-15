Başkan Kılıç’tan Ramazan Ayı mesajı

Başkan Arif Hikmet Kılıç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Mesajında 11 ayın sultanı Ramazan ayının anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Kılıç, "Bu ay ki; Allah’ın bütün alemleri rahmetiyle kuşattığı, bolluk ve bereketin cümle hanelere indiği, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun pekiştiği kıymetli zaman dilimlerinden birisidir. Bu ay ki; nefsimizi imtihan edebilmemiz ve iç muhasebe yapabilmemiz için büyük bir imkan, Allah’ın rızasını kazanabilmemiz için de büyük bir fırsattır. Allah, hepimizi bu imkan ve fırsatlardan ziyadesiyle istifade edenlerden eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Arif Hikmet Kılıç, Ramazan ayı doyasıyla Çat Belediyesi’nin gerçekleştireceği etkinliklere de değindi. Kılıç, "Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Allah izin verirse ilçemizde yine iftar çadırı kuracak ve halkımızı yine iftar sofralarında buluşturacağız. İlaveten ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olacak, özellikle gıda ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda çalışmalarda bulunacağız. İlçemizde Ramazan ayının dolu dolu yaşanması için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Başkan Kılıç, yine mübarek ramazan ayının tüm dünyada ve islam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını dileyerek sözlerine tamamladı.