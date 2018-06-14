Başkan Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Kılıç, bayramların dirlik, birlik ve beraberlik anlamı taşıdığını söyledi. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, kutlama mesajında şunları kaydetti: "İnsanları bir araya getiren, mutlu olmalarını, kaynaşmalarını ve konuşur halde bulunmalarını sağlayan zaman dilimini tarif edecek olsak, kuşkusuz aklımıza ilk olarak bayramlar gelecektir. Çünkü bayramlar rahmettir, bayramlar berekettir, bayramlar birlik, beraberlik ve bütünleşmenin koşulsuz şartsız mümkün hale geldiği yegane zaman dilimleridir. İşte böylesine yüksek manalar taşıyan bir bayramı daha idrak edecek olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, toplumların ayakta kalmasını sağlayan çeşitli dinamikler vardır ve bizim toplumumuzu ayakta tutan en önemli dinamiklerden birisi de, kuşkusuz milli ve manevi zenginliklerimiz, değerlerimiz, gelenek ve göreneklerimizdir. İşte bu zenginliğimizden ve değerlerimizden taviz vermeden geçireceğimiz her anın, aslında geleceğe doğru attığımız en önemli ve en sağlam adımları oluşturacağının mutlaka bilincinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere Erzurum halkının Ramazan bayramını tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”