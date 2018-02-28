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28 Şubat 2018 13:35

Başkan Kılıç’tan “Şeker Fabrikası” için birliktelik çağrısı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Erzurum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi sürecinde "birliktelik" teklifi yaptı.

Başkan Kılıç’tan “Şeker Fabrikası” için birliktelik çağrısı

28 Şubat 2018 13:35


Başkan Kılıç, Erzurum’da Büyükşehir ve tüm ilçe belediye başkanlarına bir mektup yazarak, "Erzurum Şeker Fabrikası’nı belediyeler olarak biz alalım" çağrısında bulundu.


Başkan Kılıç Büyükşehir Belediye Başkanına yazdığı mektubunda şu ifadelere yer verdi; “İlimizde bulunan ilimiz ve çevremize varlığıyla güç katan, ecdadımızın bizlere bıraktığı gözümüzün nuru, halkın ekmek kapısı, çocuklarımızın organik bir besin kaynağı olan, her evde her kahvehanede her gün tükettiğimiz bu mukaddes değerin yok oluşuna şahsen benim ve benim gibi düşünen Erzurum’lu akrabalarımızın kayıp edemeyeceği ve kayıp etmek istemediğimiz bu milli ve yerli fabrikamızı bir başkalarına, rantçıya, AVM’lere teslim etmemek için teklifim şidir ki; İlimizde bulunan 20 İlçe Başkanları sizin Başkanlığınızda toplanarak bu ecdat mirası şeker fabrikasını biz belediyeler olarak birleşerek Erzurum ekonomisine katkı sağlamak ve göçün daha fazlalaşmaması için satın almayı teklif ediyorum.”




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