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02 Ağustos 2018 18:36

Başkan Kılıç’tan tayinciler onuruna yemek

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, başka illere tayini çıkan yargı mensupları onuruna yemek verdi.

Başkan Kılıç’tan tayinciler onuruna yemek

02 Ağustos 2018 18:36


Çat Belediyesi Zirve Cafe de verilen yemeğe Kaymakam Saadettin Doğan, Çat Garnizon Komutanı Yüzbaşı Cevdet Okur, Cumhuriyet Savcısı Gökhan Demirci, Cumhuriyet Savcısı Korhan Ayberk Güven, Hakim Hülya Karcı, Hakim Fatih Çetin, Çat İlçe Emniyet Müdürü Sema Yalçın, Çat Belediye Başkan Yardımcısı Mazhar Özdemir ve Adalet sarayı personeli katıldı.


Başkan Arif Hikmet Kılıç, adalet ve hukukun teminatı olan yargı mensuplarının çok kıymetli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, “Hakimlerimiz be savcılarımız, mülkün temeli olan adaletin teminatı ve ve aynı zamanda koruyucularıdır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, toplum vicdanı ancak adaletle ve hukukun üstün olduğu toplumlarda huzur bulur. Bu bağlamda yargı mensuplarımız bizim için çok kıymetlidir. Çat ilçemizde görev yapan ve başka illere tayini çıkan hakimlerimize ve savcılarımıza teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz” dedi.


Çat Belediye Başkanı Kılıç, konuşmasının ardından onuruna yemek verdiği yargı mensuplarına çeşitli hediyeler takdim etti.




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